الجونة يفعل بند شراء الجزار من الأهلي بعقد حتى 2024

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

محمود الجزار

أعلن نادي الجونة اليوم الجمعة ضم اللاعب محمود الجزار من الأهلي بعقد يمتد إلى موسم 2023-2024.

محمود الجزار

النادي : الجونة

الجونة

ويلعب الجزار في الجونة معارا من الأهلي منذ يناير 2019، وسينتقل نهائيا للفريق الساحلي بعد نهاية الموسم الجاري.

وانضم الجزار، الذي توج مع منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا 2019، للأهلي في يناير 2018 قادما من كهربا الإسماعيلية.

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قبل أن يعيره الأهلي بعد عام إلى الجونة.

وشارك الجزار في 48 مباراة مع الجونة.

وكان الجزار لاعبا في منتخب مصر الأولمبي لكنه خرج من قائمة الفريق المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

محمود الجزار الجونة الأهلي
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