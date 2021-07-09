الجونة يفعل بند شراء الجزار من الأهلي بعقد حتى 2024

أعلن نادي الجونة اليوم الجمعة ضم اللاعب محمود الجزار من الأهلي بعقد يمتد إلى موسم 2023-2024.

محمود الجزار النادي : الجونة الجونة

ويلعب الجزار في الجونة معارا من الأهلي منذ يناير 2019، وسينتقل نهائيا للفريق الساحلي بعد نهاية الموسم الجاري.

وانضم الجزار، الذي توج مع منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا 2019، للأهلي في يناير 2018 قادما من كهربا الإسماعيلية.

قبل أن يعيره الأهلي بعد عام إلى الجونة.

🚨 🚨 | لن يمُر احد حتى ٢٠٢٤.. الجزار في الجونة لثلاث سنوات اضافية 🚦 🚦 ✋🏻 pic.twitter.com/GV4LbeQzSs — El Gouna FC (@GounaFC) July 9, 2021

وشارك الجزار في 48 مباراة مع الجونة.

وكان الجزار لاعبا في منتخب مصر الأولمبي لكنه خرج من قائمة الفريق المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.