ستيرلينج.. الرجل الذي سيحدد بطل يورو 2020

"لا يوجد مدافع في العالم يود مواجهته واحد لواحد" جون تيري.

قد يكون هاري كين قائد إنجلترا بحاجة لهدف وحيد لمجاورة باتريك شيك وكريستيانو رونالدو في قمة ترتيب هدافي يورو 2020، وربما لإسقاط إيطاليا والتتويج بالكأس القارية.

لكن لاعبا آخر في فريق الأسود الثلاثة هو القادر على منح بلده أول لقب قاري في تاريخه.

لم يحقق أرقاما مذهلة في البطولة القارية فحسب، بل صنع الفارق في كل مرة احتاج فيها الإنجليز لمن يحمل معولا يستطيع به هدم الحصن الدفاعي للمنافس.

أول هدف إنجليزي في يورو 2020 سجله رحيم ستيرلينج ضد كرواتيا، هدف تصدر المجموعة الرابعة أحرزه ستيرلينج ضد التشيك.

هدف فك شفرة الدفاع الألماني بدأه وأنهاه ستيرلينج، الهدف الذي أجبر الأوكرانيين على الاستسلام صنعه ستيرلينج بتمريرة ساحرة ليسجل كين مبكرا جدا.

وفي نصف النهائي ضد الدنمارك، أجبر ستيرلينج منافسه سيمون كاير على تسجيل هدف ذاتي عادل به النتيجة، وفي الوقت الإضافي، حصل على ركلة الجزاء التي منحت إنجلترا أول نهائي في بطولة كبيرة منذ أكثر من نصف قرن.

والآن، جاء الدور على إيطاليا العنيدة، هل ستستطيع الصمود أمام ستيرلينج؟

بات نجم مانشستر سيتي البالغ عمره 26 عاما مرشحا بارزا لنيل جائزة أفضل لاعب في اليورو، وهو ما تمناه زميله جون ستونز الذي قال إن ستيرلينج لم يحظ بالتقدير الكافي لما قدمه ولإنكاره لذاته في منتخب إنجلترا.

مقاتل مرعب

بالنظر إلى أرقام ستيرلينج في يورو 2020 تجد نجم إنجلترا يتحسن مع تتابع المباريات حتى وصل لمرحلة التوحش أمام الدنمارك في نصف النهائي.

ستيرلينج هو ثاني أكثر لاعب قام بعدو سريع (Sprint) في البطولة، 248 مرة مقابل 277 ليواكيم مايلي لاعب الدنمارك.

63 مرة كانت فقط في نصف النهائي ضد الدنمارك حين قدم أداء استثنائيا في ملعب ويمبلي.

ستيرلينج أكثر من راوغ منافسيه في البطولة، 18 مرة، نصفها كانت على حساب لاعبي الدنمارك.

المقاتل كما وصفه مدربه جاريث ساوثجيت، قادر باستمرار على خلق المتاعب للمنافسين، لذلك قال عنه ريو فرديناند مدافع إنجلترا السابق عبر BBC:"كلما استلم الكرة تكون لديه رغبة في إحداث الفوضى".

وما قدمه مع إنجلترا في اليورو وصفه جاري نيفيل قائد إنجلترا السابق بالقول عبر شبكة سكاي سبورتس:"إنه يمزق منافسه إلى أشلاء".

ستيرلينج هو ثالث أكثر لاعب ركض في الثلث الهجومي من الملعب خلال يورو 2020، 16 مرة مقابل 18 لماركوس يورينتي و27 لبيدري لاعبي إسبانيا.

5 مرات من الـ16 كانت ضد الدنمارك.

وعلى الصعيد الركض داخل منطقة جزاء المنافس، يأتي ستيرلينج ثانيا للورينزو إنسيني جناح إيطاليا، 13 مرة مقابل 14 للأخير.

6 مرات من الـ13 كانت ضد الدنمارك.

أمام رفاق كاير، لم يسجل ستيرلينج أو يرسل تمريرة حاسمة، لكنه كان الرجل الذي جعل الإنجليز يتأهلون لأول نهائي قاري في تاريخهم ويحلمون بلقب يبحثون عنه منذ 61 عاما.

ضد إيطاليا في النهائي المرتقب يوم الأحد، سيأمل ساوثجيت أن يلعب ستيرلينج مباراة عمره، فهذا ما سيمنح إنجلترا المجد.

بينما روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، عليه أن يحل معضلة ستيرلينج، التي عجز عن فك شفرتها يواخيم لوف وأندري شيفتشينكو وغيرهم.

"إيقاف ستيرلينج؟ الحل الوحيد هو كسر قدمه" مدرب كوسوفو قبل مواجهة إنجلترا في نوفمبر 2019.