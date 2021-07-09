إيطاليا هزمت إنجلترا من قبل مع حكم نهائي يورو 2020

لن تكون مباراة الأحد بين إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020 هي الأولى للحكم الهولندي بيورن كويبرز التي يديرها بين الفريقين العريقين.

فلقد أدار مباراة رسمية بينهما من قبل.

كويبرز هو قاضي نهائي البطولة القارية في ملعب ويمبلي حين تتحدى إيطاليا مضيفتها إنجلترا على اللقب الأوروبي.

مواجهة متجددة بين الفريقين بعدما التقيا في البرازيل قبل 7 أعوام في المونديال، وكان كويبرز حكما للقاء.

حينها فازت إيطاليا على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من الدور الأول، قبل أن يودع الفريقان البطولة مبكرا ويتأهل على حسابهما منتخبا أوروجواي وكوستاريكا إلى الدور ثمن النهائي.

لقاء الأحد سيكون الثالث لإنجلترا مع كويبرز، خسرت في 2014 ضد إيطاليا، لكنها مع الحكم الهولندي تخطت السويد بنتيجة 2-صفر في ربع نهائي مونديال 2018.

وهزمت بولندا 2-1 في تصفيات كأس العالم 2022.

بينما إيطاليا، فازت مع كويبرز على إنجلترا، لكنها تعادلت معه أمام كرواتيا بنتيجة 1-1 في تصفيات يورو 2016.

وخسرت ضد إسبانيا بنتيجة 3-صفر في تصفيات مونديال 2018، وسقطت وديا أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في 2016.