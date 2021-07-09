مؤتمر ستونز: أتمنى تتويج ستيرلينج بجائزة أفضل لاعب في اليورو

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - رحيم ستيرلينج

أشاد جون ستونز مدافع إنجلترا بزميله رحيم ستيرلينج المتألق في يورو 2020 والذي يستعد لمواجهة إيطاليا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

وقال لاعب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي:"لن أكون سعيدا من أجله أكثر مما أنا عليه الآن. مر بأوقات صعبة، ترى أنها حفزته وجعلته لاعبا أفضل. هذا ما يفعله اللاعبون الكبار. يجدون طريقا للنجاح، ستيرلينج فعل ذلك داخل الملعب وخارجه، يستحق ذلك فعلا".

وأضاف "أنا مشجع كبير له، أتمنى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة. ما قدمه لنا وإنكاره لذاته لم يتحدث عنه أحد، نحن اللاعبون نرى ما فعله. لطالما شكل خطورة على المنافسين، اللعب معه رائع. أثق أنه سيقدم كل ما لديه يوم الأحد وأتمنى أن يسجل هدفا ونرى إلى أي مدى سنصل".

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يعتبر ستيرلينج (26 عاما) جناح مانشستر سيتي مرشحا بقوة لجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية بعد أدائه الاستثنائي في مشوار إنجلترا نحو أول نهائي لها في اليورو.

سجل ستيرلينج 3 أهداف من 10 لإنجلترا في البطولة وأرسل تمريرة حاسمة.

وحصل على ركلة جزاء اجتاز بها الإنجليز فريق الدنمارك في الدور نصف النهائي.

إنجلترا ستيرلينج يورو 2020
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