مؤتمر بونوتشي: مواجهة إنجلترا في ويمبلي لا تخيفنا.. جاهزون للمعركة

شدد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا أن فريقه ليس خائفا من المساندة الجماهيرية المنتظرة لإنجلترا في نهائي يورو 2020 يوم الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وقال لاعب يوفنتوس إن إيطاليا جاهزة لتقديم مباراة قوية ضد مضيفتها إنجلترا في اللقاء المرتقب.

وصرح بونوتشي في مؤتمر صحفي "اللعب في ملعبهم لا يخيفنا. نفكر فقط في لعب كرة القدم والاستمتاع. سيكون في الملعب أفضل استعراض للكرة الأوروبية والعالمية من إيطاليا وإنجلترا والحكام".

وواصل "جاهزون رغم أن أغلب الجمهور سيكون إنجليزيا. نريد كتابة التاريخ، تقديم أداء رائع وسنرى كيف ستنتهي المباراة".

وعن مواجهة هاري كين قائد إنجلترا وهدافها علق بونوتشي مبتسما "الصغار أمام الكبار"، في إشارة لفارق السن بين الأول وبين مدافعي إيطاليا.

وأضاف "لن نكتشف كين الآن، يواصل تقديم أشياء جيدة مع توتنام وإنجلترا. في آخر 3 لقاءات كنا محظوظين بمواجهة أفضل المهاجمين في العالم (روميلو لوكاكو وألفارو موراتا وكين)، هذا حافز إضافي حتى لا نستقبل أهدافا".

وأردف "لديهم مهاجم قوي جدا، علينا الحذر، في الدفاع وكفريق بأكمله. نعرف الصعوبات التي قد يسببونها لنا، وعلينا الحذر من سرعتهم".

وأشاد بونوتشي بمدربه روبرتو مانشيني قائلا:"دفعنا بشكل جيد منذ البداية. كلنا شعرنا بالرغبة في أن نبدأ مشوارا جديدا. عمل على الجانب الذهني، أعاد لنا الثقة بالنفس، الحماس، وتقدير الذات. تأجيل البطولة لمدة عام نفعنا. في هذه السنة اكتسبنا خبرة، وهذا أتاح لنا الوجود هنا وأن نؤمن بقدرتنا في تحقيق شيء بدا بعيدا جدا منذ 3 سنوات".

وأتم "الماضي يبقى ماضيا. جاهزون لمعركة الأحد".