رئيس ساسولو عن العروض المقدمة لـ لوكاتيللي: أريده أن يظل هادئا من أجل نهائي اليورو

شدد جوفاني كارنيفالي رئيس ساسولو أنه سيتحدث عن مستقبل مانويل لوكاتيللي لاعب الفريق بعدما تنتهي بطولة يورو 2020.

مانويل لوكاتيلي النادي : ساسولو ساسولو

ويستعد لوكاتيللي ورفاقه لقيادة إيطاليا ضد إنجلترا يوم الأحد في نهائي البطولة القارية.

وقال كارنيفالي لقناة سكاي سبورت:"تلقينا عروضا للوكاتيللي، وكذلك لدومينيكو بيراردي، جياكومو راسبادوري وجيريمي بوجا".

وأضاف "سنتحدث عن لوكاتيللي بعد يورو 2020، نريده أن يظل هادئا حتى يوم الأحد. تلقينا عروضا مهمة له. اجتمعنا مع مسؤولي يوفنتوس وحددنا لقاء الأسبوع المقبل، لكن سيتم تقييم الأمر".

وتألق لوكاتيللي مع إيطاليا في يورو 2020 وسجل هدفين خلال 4 مباريات شارك بها.

ويمتد عقد لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما إلى 2023.

وتقدر القيمة السوقية للوكاتيللي بـ35 مليون يورو.

وكان المدير الرياضي لساسولو صرح أن أرسنال هو الأقرب للظفر بلوكاتيللي اللاعب الأسبق لميلان.