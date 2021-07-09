رئيس ساسولو عن العروض المقدمة لـ لوكاتيللي: أريده أن يظل هادئا من أجل نهائي اليورو

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيللي - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

شدد جوفاني كارنيفالي رئيس ساسولو أنه سيتحدث عن مستقبل مانويل لوكاتيللي لاعب الفريق بعدما تنتهي بطولة يورو 2020.

ويستعد لوكاتيللي ورفاقه لقيادة إيطاليا ضد إنجلترا يوم الأحد في نهائي البطولة القارية.

وقال كارنيفالي لقناة سكاي سبورت:"تلقينا عروضا للوكاتيللي، وكذلك لدومينيكو بيراردي، جياكومو راسبادوري وجيريمي بوجا".

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وأضاف "سنتحدث عن لوكاتيللي بعد يورو 2020، نريده أن يظل هادئا حتى يوم الأحد. تلقينا عروضا مهمة له. اجتمعنا مع مسؤولي يوفنتوس وحددنا لقاء الأسبوع المقبل، لكن سيتم تقييم الأمر".

وتألق لوكاتيللي مع إيطاليا في يورو 2020 وسجل هدفين خلال 4 مباريات شارك بها.

ويمتد عقد لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما إلى 2023.

وتقدر القيمة السوقية للوكاتيللي بـ35 مليون يورو.

وكان المدير الرياضي لساسولو صرح أن أرسنال هو الأقرب للظفر بلوكاتيللي اللاعب الأسبق لميلان.

لوكاتيللي ساسولو
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