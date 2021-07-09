نيمار: ميسي أفضل لاعب رأيته وصديق رائع.. لكن أريد الفوز بكوبا أمريكا

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 16:48

كتب : FilGoal

سواريز - ميسي - نيمار

وضع البرازيلي نيمار صداقته مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي جانبا وقال إنه يريد الفوز عليه في نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد المقبل.

وتحدث نيمار للصحفيين اليوم الجمعة قائلا: "ميسي كما قلت دائما أفضل من رأيته يلعب وهو صديق رائع".

واستدرك "لكننا الآن في النهائي ونحن نتنافس على اللقب وأنا حقا أريد الفوز بهذا الكأس والذي سيكون الأول لي في كوبا أمريكا".

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وأكمل "ميسي ظل يبحث عن لقبه الأول مع منتخب بلاده لسنوات عديدة، وحينما لا يكون منتخب البرازيل متواجدا في المنافسة فأنا أشجع ميسي مثلما شجعته في نهائي كأس العالم 2014 ضد ألمانيا".

وتابع نيمار "الآن البرازيل تنافس على اللقب وسوف أضع صداقتنا على جانب، والاحترام بيننا كما هو لكنن شخص واحد فقط يستطيع الفوز".

وأتم نيمار حديثه "عندما تكون لديك صداقة مع أحد الأشخاص يصبح من الصعب نسيانها، لكن حينما تلعبان ألعاب الفيديو فأنت تريد الفوز عليه بأي حال، الآمر مشابه تماما ليوم الأحد المقبل".

نيمار ميسي كوبا أمريكا
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