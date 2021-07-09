كونتي: إيطاليا استحقت أن تكون في النهائي.. وهذه نقطة ضعف إنجلترا

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 16:05

كتب : عمر خالد

أنطونيو كونتي - إنتر

سلط الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، الضوء حول المواجهة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي والإنجليزي في نهائي يورو 2020 على ملعب ويمبلي، الأحد المقبل.

وقال كونتي في تصريحات نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إيطاليا استحقت أن تكون في النهائي، هى أكثر فريق متكامل في البطولة، ويستطيعون التعامل في جميع المواقف بكرة أو بدون كرة".

وأضاف "هؤلاء اللاعبين حافظوا على أفكارهم وهويتهم وطريقة لعبهم داخل الملعب، وكذلك من الناحية التكتيكية والجسمانية، وهو ما ساعدهم على تحقيق أفضل النتائج".

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وأشاد كونتي بالمنظومة الدفاعية للمنتخب الإيطالي "نحن نمتلك دوناروما واحد من أفضل 3 حراس حول العالم، ولكن ماذا يمكن أن يقال حول بونوتشي وكيلليني؟ لا شيء إنهم مازلوا بعد هذة السنوات يشمون رائحة الدماء، هما لاعبان عظيمان".

وعن نقطة ضعف المنتخب الإنجليزي قال كونتي "إنهم في حالة الضغط عليهم أثناء بناء اللعب من الخط الخلفي، لا يستطيعون أن يخرجوا بالكرة مثلما فعل المنتخب الإسباني أمامنا، لكن لو هربوا من الضغط فعلينا الحذر فهم لديهم سرعات كبيرة في الأمام".

واختتم حديثه "نحن لدينا جماهير أقل من الإنجليز، ولكن نملك الخبرة في الملعب، ونعرف كيف تُلعب النهائيات، ونعرف أيضاً كيف نفوز بها".

ويلتقي منتخب إيطاليا بمنافسه إنجلترا الأحد المقبل في ملعب ويمبلي في نهائي يورو 2020.

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