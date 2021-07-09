كرة سلة – الأهلي يكلف مدير النشاط الرياضي بترشيح مدربين لفريق الرجال

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء بترشيحن مدربين لفريق كرة السلة رجال.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إلى أن عبد القادر عليه الآن ترشيحن مدربين لمجلس الإدارة لاختيار أحدهم ليقود الفريق فنيا في الموسم المقبل.

جاء ذلك بعدما وجه مجلس الإدارة الشكر للمدرب البرتغالي ماريو بالما، عقب نهاية تعاقده مع النادي بنهاية شهر يونيو الماضي.

وتوج الأهلي الموسم الماضي بلقب دوري المرتبط، فيما ظفر الزمالك بدوري السوبر، وحصد الاتحاد لقبي كأس مصر وكأس السوبر.