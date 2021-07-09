كوكاكولا: سنخوض الدوري الممتاز بـ70% من قوامنا وبتواجد الجهاز الفني دون تغيير

كشف مجدي إسماعيل رئيس نادي كوكاكولا أنهم سيخوضون بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل بتواجد 70% من قوام الفريق الذي ساهم في إنجاز الصعود.

وتأهل كوكاكولا للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على الترسانة في الجولة الأخيرة من منافسات الدرجة الثانية من مجموعة القاهرة.

وتحدث مجدي إسماعيل قائلا: "بدأنا الإعداد بالفعل للموسم الجديد منذ اليوم الأول لصعودنا للدوري الممتاز".

وأكمل "النادي يمتلك جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة تامر مصطفى ولدينا العديد من اللاعبين المميزين القادرين على اللعب في الدوري الممتاز".

وأردف رئيس نادي كوكاكولا "سنخوض الموسم بـ70% من قوام الفريق الذي ساهم في إنجاز الصعود مع التدعيم بلاعبين مميزين لتقديم مستوى مميز".

وأتم "سنبدأ الإعداد للدوري في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل".