كومان: لابورتا طمأنني بشأن تجديد تعاقد ميسي

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 14:14

كتب : عمر خالد

ليونيل ميسي - برشلونة - سلتا فيجو

قال رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن مسألة بقاء قائد الفريق ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني مهمة جداً، ولا غنى عنها.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، "بقاء ميسي مهم للفريق ولليجا الإسبانية، نود أن نبعث برسائل طمأنينة لمشجعي الفريق حول مسألة تجديد عقد ليونيل ميسي"، مشيراً إلى أن توقيع اللاعب على عقد جديد يحتاج لجهود مضنية لتحقيق ذلك الأمر.

وتحدث كومان عن خوان لابورتا، رئيس النادي، وشدد على إيمانه الكامل بالجهود المبذولة من أجل إقناع ميسي بالبقاء داخل قلعة الكامب نو، خاصة وأن مفاوضات التجديد تُدار من خلال الرئيس مباشرة، وهذا أمر مُبشر للغاية.

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وأكد "لابورتا أخبرني: كن هادئاً، ميسي سيوقع عقد لسنوات مع الفريق".

وطرحت الصحيفة الإسبانية تساؤلا حول أن عدد كبير من الجماهير مازال ينتظر تجديد عقد ميسي، خاصة وأن المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي مستمر منذ أسابيع، ولكن هناك بعض البنود العالقة لم يتم حلها حتى الأن، وهى أمور مهمة من أجل حل هذا الملف.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية شهر يونيو المنصرم ويحق له الآن التوقيع لأي ناد مجانا.

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