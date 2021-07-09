مران الأهلي – رسالة من موسيماني للاعبين.. والكشف عن موعد عودة علي لطفي

بدون راحة، خاض الأهلي مرانه اليومي الاعتيادي صباح اليوم الجمعة استعدادا للقاء مصر للمقاصة يوم الأحد المقبل في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 18 من الدوري المصري.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من اللاعبين خلال جلسته معهم قبل المران بالتركيز فقط على لقاء مصر للمقاصة المقبل.

وأكد موسيماني على أهمية المباراة في ظل مشواره بالدفاع عن لقبه في الدوري الممتاز.

واكتفى الجهاز الفني بتدريبات خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وخاض الرباعي سعد سمير وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي عن حالة حارس المرمى علي لطفي بعدما غاب عن قائمة لقاء المقاولون العرب للإصابة.

وقال أبو عبلة إن حالة علي لطفي مطمئنة وسيعود للمران بعد مواجهة مصر للمقاصة بعد تخلصه من آلام العضلة الضامة.

ورفع الأهلي رصيده بعد الانتصار على المقاولون العرب أمس الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.