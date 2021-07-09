برباتوف: كين يمكنه الرد على الانتقادات بـ"تبا لكم".. وما ينقص بوجبا ليصبح اللاعب المتكامل

دافع ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق عن هاري كين لاعب وقائد منتخب إنجلترا ضد الانتقادات التي تعرض لها خلال مشاركته في يورو 2020.

وتحدث اللاعب البلغاري السابق لموقع "بيتفير" قائلا: "كين قدم بطولة رائعة في الأدوار الإقصائية، لقد تلقى بعض الانتقادات خلال مرحةل المجموعات".

وأردف "ألآن أن يستطيع أن يقول في وجه الانتقادات تبا لكم".

وأكمل برباتوف "كل اللاعبين العظماء لهم فترات يمرون فيهم بلحظات صعود وهبوط حتى لو لم يكن يسجل الأهداف فكان هاري كين يقدم الكثير لمنتخب بلاده والآن الأهداف تأتي".

وعن تسديده ركلة الجزاء ضد الدنمارك في نصف النهائي قال: "الضغط كان هائلا، لا تستطيع تخيل شعور أمة بأكملها آمالها ملقاة عليك".

وواصل "كلاعب أنت تعرف أن الكل معتمد عليك حتى لو لا تريد التفكير في ذلك، لم يسدد الركلة جيدا، ولكنه كان محظوظا".

وتصدى كاسبر شمايكل لركلة جزاء هاري كين لكن الكرة ارتدت من الحارس الدنماركي وتابعها اللاعب الإنجليزي في الشباك.

وأكمل برباتوف "التأهل لنهائي يورو 2020 هو إنجاز كبير لإنجلترا، أشعر أن هذا العام ربما يكون عامهم، إنه أمر مستحق تماما، وعلينا الإشادة بالدنمارك كذلك لمجهودهم الكبير في نصف النهائي".

وتابع "حجم المواهب والإمكانيات في منتخب إنجلترا سوف يساعدهم على تحقيق شيئا خاصا وأنا سعيد لرؤيتهم في النهائي".

وعن بول بوجبا لاعب خط وسط فرنسا ومانشستر يونايتد قال: "بوجبا كان استثنائيا في يورو 2020 رغم إقصاء فرنسا مبكرا".

وأكمل "هو يحتاج أن يكون نفس اللاعب في يونايتد، في فرنسا يبدو أنه يشعر براحة أكبر وربما دوافع أكبر على الرغم من معاناته في بعض اللحظات من قلة التركيز".

وأردف برباتوف "إن استطاع بوجبا تحسين أدائه الدفاعي وعدم فقدانه الكرة سيصبح اللاعب المتكامل، نحن نعرف جميعا أن الإمكانيات متواجدة والهدف الذي سجله ضد سويسرا كان لا يصدق".

وأتم "بعض اللاعبين يحصلون على دوافع أكبر مع منتخبات بلادهم، أتذكر أنني كنت أمر بفترة صعبة مع باير ليفركوزن وكنت أسجل الأهداف مع بلغاريا، لذا فكرت بارتداء قميص المنتخب أسفل قميص النادي، الأمر لم يساعدني لكن ما أريد قوله إنني كنت أحاول فعل أي شيء لأسجل الأهداف لفريقي مجددا".