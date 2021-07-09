كرة سلة - الإعلان عن قائمة منتخب مصر للسيدات المشاركة في تصفيات إفريقيا

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 10:41

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - بعثة منتخب مصر للسيدات

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة سيدات قائمة الفريق المسافرة إلى رواندا استعدادا لخوض تصفيات بطولة الأفرو باسكنت.

ويخوض منتخب مصر التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في منافسة مع كل من رواندا وكينيا وجنوب السودان في الفترة من 12 لـ17 يوليو الجاري.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي عن قائمة المنتخب المسافرة إلى رواندا ببعثة يترأسها المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:

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هاجر محمد وأسرار ماجد ورنيم الجداوي من سبورتنج.

ثريا محمد وفريدة وائل ونادين السلعاوي من الأهلي.

ميرال أشرف ونورهان أحمد وفريدة مدحت من الشمس .

رضوى سالم وريم هشام من الجزيرة.

ريم أسامة السعيد من سموحة.

ويضم الجهاز الفني كل من:المدير الفني ايهاب الألفي وعمرو عاصم مدرب عام ومساعد مدرب محمد شوقي وأسماء العقباوي طبيبة و آلاء خالد إداري وعمرو زاهد حكم مرافق.

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