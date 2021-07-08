مؤتمر النحاس: "التفويت لـ الأهلي؟" كذبة يصدقها البعض.. وهدف صلاح محسن أحبطنا

رد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على اتهامه بترك مباراة فريقه ضد ناديه السابق الأهلي كي يحصد النقاط الثلاثة.

وقال النحاس في مؤتمر صحفي تلى المباراة: "التفويت؟ لا تعليق".

وأكمل "أنا لست أهلاواي أو زمالكاويا، وليس معنى انتمائي لأي فريق إنني أخوض المباراة ضد الأهلي بشكل وضد الزمالك بشكل آخر".

وشدد النحاس "البعض ينشر كذبة ويصدقها، ولا أشكك في أي مدرب أهلاوي أو زمالكاوي".

وكان الأهلي فاز اليوم الخميس على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وعن المباراة قال مدرب المقاولون: "عندما تواجه الأهلي لا يجب ارتكاب الأخطاء وعندما ارتكبنا الخطأ استقبلنا هدفا ورأينا أن الأمور أصبحت صعبة".

وأضاف "حظنا ليس جيدا مواجهة الأهلي كاملا ولديه دوافع كبيرة ويستعد بكل قوة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مقارنة بالمباريات السابقة أدائنا كان فيه تحسن".

وأكمل "غيرنا طريقتنا ضد الأهلي عن الدور الأول، ففي اللقاء السابق كنا نضغط بشكل عال ونهاجم ، أما اليوم كنا ندافع ولكن هذا يعود لحالتنا نحن".

وأتم "حاولنا لكن لم ننجح في الخروج بنتيجة إيجابية، لو كنا وصلنا للدقيقة 80 والنتيجة تعادل سلبي كنا سنقوم بهجمات مرتدة لوجود المساحات الفارغة لكن هدف الأهلي الأول أثر على لاعبي فريقي".

وتجمد رصيد المقاولون عند 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.