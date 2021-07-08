مؤتمر النحاس: "التفويت لـ الأهلي؟" كذبة يصدقها البعض.. وهدف صلاح محسن أحبطنا

الخميس، 08 يوليه 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي والمقاولون العرب

رد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على اتهامه بترك مباراة فريقه ضد ناديه السابق الأهلي كي يحصد النقاط الثلاثة.

وقال النحاس في مؤتمر صحفي تلى المباراة: "التفويت؟ لا تعليق".

وأكمل "أنا لست أهلاواي أو زمالكاويا، وليس معنى انتمائي لأي فريق إنني أخوض المباراة ضد الأهلي بشكل وضد الزمالك بشكل آخر".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: بطولة الدوري لن تأتي إلا عندما تقاتل رغم الصعوبات مؤتمر موسيماني: المقاولون قدم لنا مفاجأة جيدة.. ولم أكن لأشرك الشناوي في تلك الحالة صلاح وشريف يُسقطان صمود المقاولون وينصران الأهلي مدرب الأهلي: ملعب بتروسبورت ليس مثل السلام أو القاهرة.. وتبديلات موسيماني أعطتنا أفضلية

وشدد النحاس "البعض ينشر كذبة ويصدقها، ولا أشكك في أي مدرب أهلاوي أو زمالكاوي".

وكان الأهلي فاز اليوم الخميس على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وعن المباراة قال مدرب المقاولون: "عندما تواجه الأهلي لا يجب ارتكاب الأخطاء وعندما ارتكبنا الخطأ استقبلنا هدفا ورأينا أن الأمور أصبحت صعبة".

وأضاف "حظنا ليس جيدا مواجهة الأهلي كاملا ولديه دوافع كبيرة ويستعد بكل قوة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مقارنة بالمباريات السابقة أدائنا كان فيه تحسن".

وأكمل "غيرنا طريقتنا ضد الأهلي عن الدور الأول، ففي اللقاء السابق كنا نضغط بشكل عال ونهاجم ، أما اليوم كنا ندافع ولكن هذا يعود لحالتنا نحن".

وأتم "حاولنا لكن لم ننجح في الخروج بنتيجة إيجابية، لو كنا وصلنا للدقيقة 80 والنتيجة تعادل سلبي كنا سنقوم بهجمات مرتدة لوجود المساحات الفارغة لكن هدف الأهلي الأول أثر على لاعبي فريقي".

وتجمد رصيد المقاولون عند 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.

النحاس المقاولون العرب الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - الإعلان عن قائمة منتخب مصر للسيدات المشاركة في تصفيات إفريقيا 29 دقيقة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الجمعة 9-7-2021.. كوبا أمريكا 40 دقيقة | أمريكا
كشري: كنا أقرب للفوز على بيراميدز.. وما حدث من لاعبيه غير جيد 11 ساعة | الدوري المصري
مدرب المقاولون: توقف الدوري أثر على الفريق.. وهذا سبب استبدال لويس إدواردو 11 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر النحاس: "التفويت لـ الأهلي؟" كذبة يصدقها البعض.. وهدف صلاح محسن أحبطنا 11 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: بطولة الدوري لن تأتي إلا عندما تقاتل رغم الصعوبات 11 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: المقاولون قدم لنا مفاجأة جيدة.. ولم أكن لأشرك الشناوي في تلك الحالة 11 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: ملعب بتروسبورت ليس مثل السلام أو القاهرة.. وتبديلات موسيماني أعطتنا أفضلية 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة 4 وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس"
قد ينال إعجابك