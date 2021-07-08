مدرب المقاولون: توقف الدوري أثر على الفريق.. وهذا سبب استبدال لويس إدواردو

قال علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، إن أداء اللاعبين كان جيدا أمام الأهلي الذي ينافس على لقب الدوري وبقوة.

وأشار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، إلى أن طول فترة توقف الدوري أثر على الفريق، مضيفاً "لا أختلق أعذارا، لكنه عامل مؤثر على اللاعب المصري".

وأوضح "لدينا إدارة هادئة وجهاز فني مميز، الأهلي سجل هدفه الأول من أول خطأ دفاعي لنا، هذه هي الفرق الكبيرة تلعب على غلطة، وهو ما حذر منه عماد النحاس قبل المباراة".

وعن أداء الفريق إجمالاً أثنى عبد الغني على اللاعبين وأدائهم أمام الأهلي، وأضاف "إذا لعبنا مباراة مفتوحة لكانت الخسارة بنتيجة أكبر، لأن الأهلي لديه حلول ولاعبين أصحاب سرعات مثل محمد شريف وحسين الشحات وغيرهما".

وعن أسباب تراجع نتائج الفريق، قال عبد الغني إن الكورونا والكسل والاستسلام لسوء النتائج في بعض الأحيان كان السبب، موضحاً أنه يتبقى للفريق 7 مباريات، وكل نقطة ستكون مهمة للفريق.

وأكد المدرب العام للمقاولون العرب، أن المباراة القادمة ضد بيراميدز الهدف الرئيسي منها سيكون الفوز، موضحاً أن بيراميدز لا يؤدي بشكل جيد ويعاني من غيابات، وسيحاول المقاولون استغلال خوض اللقاء على ملعبه لتحقيق الفوز.

وعن استبدال اللاعب لويس ادواردو، قال عبد الغني إن الإجهاد كان السبب الرئيسي، بسبب مجهوده الكبير لإيقاف جبهة علي معلول.

وتجمد رصيد المقاولون عند 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.