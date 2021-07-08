عبد الحفيظ: بطولة الدوري لن تأتي إلا عندما تقاتل رغم الصعوبات

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن لقب الدوري لن يحصده ناديه إلا بعدما يقاتل رغم الصعوبات والتغلب على منافسيه.

وفاز الأهلي اليوم الخميس على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة الأهلي عقب المباراة قائلا: "من الوارد ان نواجه فرق تدافع لأنهم يحتاجون النقطة".

وعن تسجيل صلاح محسن هدفا بعدما شارك كبديل علق "كلنا واحد من بدأ أو من شارك كبديل من يفوز في النهاية هو الأهلي".

وشدد مدير الكرة في الأهلي "طولة الدوري لن تأتي إلا وأنت مُرهق وتواصل العمل وتقاتل، ونا أفضلية في عدد المباريات المتبقية ونسير خطوة بخطوة".

وأتم "سنسافر يوم السبت للسويس للقاء مصر للمقاصة يوم الأحد المقبل، لا ننظر لمن منافسنا في المباراة المقبلة بقدر نظرنا للفوز والحصول على النقاط الثلاثة".

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.