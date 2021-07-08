مؤتمر موسيماني: المقاولون قدم لنا مفاجأة جيدة.. ولم أكن لأشرك الشناوي في تلك الحالة

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إنه لم يتوقع لجوء المقاولون العرب للدفاع بتلك الطريقة بعدما شاهد لهم مباراتين ضد الزمالك.

وفاز الأهلي اليوم الخميس على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "مباراة صعبة جدا حاولنا منذ الدقيقة الأولى تسجيل الأهداف والخصم حاول منعنا ولو فكر الخصم في تسجيل الأهداف كانت ستلوح لهم الهجمات المرتدة".

وأضاف "شاهدت لهم مباراتين ضد الزمالك وحضرت للمباراة بشكل خاطئ ولكنها كانت مفاجأة جيدة منهم، اعتقدت أنهم لعبوا جيدا ضد الزمالك ولكنهم يبدو أنهم لم يهتموا بتطبيق ذات الطريقة اليوم".

وواصل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "حققنا هدفنا بالفوز ولم نستقبل هدفا، كان علينا التحلي بالصبر رغم أن الضغط كان يزداد علينا مع مرور الوقت".

وتابع "ومع استمرار التعادل كان علينا تغيير طريقتنا فلو كنا استمررنا بنفس الطريقة لم نكن لنسجل، لذا قللنا عدد المدافعين وأضفنا زيادة عددية في وسط الملعب والهجوم".

وأردف موسيماني "وبعد ذلك كان هناك صعوبة ولكننا أدرنا المباراة جيدا وسجلنا هدفين في النهاية، أعتقد أن هدف صلاح محسن لم يكن يحتاج للعودة لتقنية الفيديو ولكن ربما لأن الحكم كان بعيدا عن الكرة".

































































































































































وبسؤاله عن هل أثر صغر حجم ملعب بتروسبورت على أداء الأهلي قال: "لا أستطيع الحديث لا أعرف حجم الملعب تحديدا ربما ساعد المقاولون، هم كانوا يدافعون بسبعة لاعبين وأمامهم ثلاثة وهذه كرة القدم وعلينا تقبلها".

وعن لقاء مصر للمقاصة المقبل في الدوري ثم مواجهة كايزر تشيفس في نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "لو نريد الفوز بالدوري يجب أن نفوز بالمباراة المقبلة، إراحة أي لاعب لا يضمن لنا الفوز بنهائي إفريقيا نحن نسير خطوة بخطوة و5 أيام ونصف بعد مواجهة مصر للمقاصة قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا هي فترة كافية".

وشدد "لو فكرت في لقاء كايزر تشيفس سنواجه مشكلة في لقاء مصر للمقاصة".

أما عن مشاركة محمد الشناوي في المباراة رغم إصابته قال: "لو أعلم أن المباراة كانت ستسير بتلك الطريقة كنت سأدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي".

وأتم موسيماني حديثه "الشناوي ليس جاهزا بنسبة 100%، ولو الإصابة ستتفاقم لم أكن لأشرك الشناوي ولكنني اتخذت رأي الجهاز الطبي ورأي اللاعب أولا، لو لا توجد مشكلة سأدفع به".

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.