مدرب الأهلي: ملعب بتروسبورت ليس مثل السلام أو القاهرة.. وتبديلات موسيماني أعطتنا أفضلية

قال سامي قمصان مدرب الأهلي إن اللعب على ملعب بتروسبورت ليس مثل السلام أو القاهرة خاصة أن حجمه صغير ليس مثل الأخيرين.

وفاز الأهلي اليوم الخميس على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

وتحدث سامي قمصان لقناة الأهلي عقب المباراة قائلا: "توقعنا طريقة لعب المقاولون لأن موقفهم صعب خاصة أنهم سيواجهون بيراميدز بعدنا".

وأضاف "بالطبع الملعب يؤثر على سرعة الكرة والأداء ولكننا يجب أن نواجه كل الظروف".

وواصل "ظروف ملعب بتروسبورت ومساحة الملعب ليست مثل استاد السلام والقاهرة والملاعب الكبيرة بشكل عام".

وأكمل "في الشوط الثاني كان لنا أفضلية وأجرينا تبديلات أعطتنا أفضلية في الملعب".

وانتقل سامي قمصان بعد ذلك للحديث عن اللقاء عبر إذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "النتائج أكبر رد على التجانس بين اللاعبين وموسيماني، واستيعاب فكر وثقافة جديدة، وتنفيذ تعليماته، والعلاقة جيدة مثل العلاقة مع أي مدرب، هذا الجيل قادر على تحقيق بطولات عديدة".

وعن مواجهة مصر للمقاصة الأحد المقبل قال قمصان: "نستعد للمقاصة مثل أي مباراة، نتعامل مع الأمر الواقع بسياسة التدوير في التشكيل وإراحة بعض اللاعبين مثلما حدث مع عمرو السولية وبدر بانون أمام المقاولون".

وأردف "موقف المقاولون الصعب هو ما دفعه لهذا الأداء، عماد النحاس لا يعمل بهذه الطريقة الدفاعية لتحسين موقف فريقه، ولجأنا للكثافة العددية لمواجهة التكتل".

وأتم سامي قمصان تصريحاته "نضع أكثر من سيناريو قبل المباراة، موسيماني لديه أفكار عديدة ويساعده القدرات المميزة للاعبي الأهلي، في مباراة سموحة اخرجنا أكرم توفيق ولعب حسين الشحات ظهير أيمن، واليوم اشركنا والتر بواليا مكان ياسر إبراهيم لمواجهة التكتل الدفاعي للمقاولون".

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.