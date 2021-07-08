صلاح وشريف يُسقطان صمود المقاولون وينصران الأهلي

قاتل المقاولون العرب بقوة وتكتل دفاعيا لكن في النهاية سجل صلاح محسن هدفا هدم به ذلك الصمود قبل أن يتبعه محمد شريف برصاصة الرحمة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب اليوم الخميس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري.

سجل صلاح محسن هدف المباراة الأول في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

أما المقاولون فتجمد رصيده عند 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وانحصر اللعب في وسط الملعب وسط سيطرة أكثر من الأهلي لكن دون فاعلية تذكر على مرمى المقاولون.

في المقابل تكتل المقاولون في وسط ملعبه ومنع الأهلي من الوصول لمرمى حسن شاهين.

وسدد أحمد الشيمي كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي.

ورد عليه حسين الشحات بتسديدة لكن حارس المقاولون تصدى له بثبات.

وحاول الأهلي فتح الملعب بالاعتماد على الطرفين لكن دفاع المقاولون كان بالمرصاد كذلك.

وفي الدقيقة 27 أرسل حسين الشحات عرضية فشل دفاع المقاولون في تشتيتها لتصحل لمحمد شريف الذي سدد لكن الدفاع شتتها في النهاية.

وعقب خمس دقائق توغل طاهر محمد طاهر من الناحية اليمنى ومرر بينية لأليو ديانج لكن تسديدة الأخير تصدى لها حسن شاهين وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 56 أجرى الأهلي أول تبديلاته بمشاركة والتر بواليا بدلا من ياسر إبراهيم لزيادة النزعة الهجومية.

وكاد بواليا يسجل هدفا في الدقيقة 60 برأسية لكن فاروقا نور الدين ارتطمت به الكرة وسدد بواليا مجددا لكن مدافع المقاولون تصدى له.

وفي الدقيقة 63 أجرى المقاولون تبديلين بمشاركة كريم مصطفى وعمر فتحي "سافيولا" وخروج عبد الله ياسين ومحمد حمدي زكي.

وأجرى الأهلي تبديلا جديدا في الدقيقة 69 بمشاركة صلاح محسن بدلا من حسين الشحات.

وعقب خمس دقائق أرسل أفشة عرضية طولية متقنة من ركلة حرة حولها حمدي فتحي برأسية مرت بجوار مرمى المقاولون بقليل.

وخرج لويس إدوارد في ثاني تبديلات المقاولون وشارك بدلا منه أحمد العربي.

وفي الدقيقة 76 كاد الأهلي يسجل هدفا بعد تبادل رائع للكرة بين صلاح محسن وعلي معلول انتهى بتسديدة مقوسة من الأول لكن دفاع المقاولون شتتها.

وعقب دقيقة واحدة استغل صلاح محسن تباطؤ فاروقا نور الدين في تشتيت الكرة إثر عرضية من أكرم توفيق وسيطر عليها وسدد بيسراه وارتطمت تصويبته بالعارضة وسقطت الكرة على خط المرمى.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب هدفا لكن الحكم محمود لم يحتسب أي شيء واستمر اللعب لعدة ثواني.

وبعدها لجأ الحكم لتقنية الفيديو التي احتسبت هدفا للأهلي.

وشارك أحمد داوودا في تبديل جديد للمقاولون بدلا محمد مجلي فيما شارك بدر بانون في الأهلي بدلا من طاهر محمد طاهر.

واحتسب الحكم محمود البنا أربع دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الرابعة انفرد محمد شريف من منتصف الملعب بعد تمريرة بينية من بواليا وسدد كرة زاحفة في الشباك ليعلن بها عن الهدف الثاني للأهلي.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار الأهلي بهدفين دون رد.