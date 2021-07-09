كشري: كنا أقرب للفوز على بيراميدز.. وما حدث من لاعبيه غير جيد

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 00:03

كتب : عمر خالد

مباراة بيرامديز والإنتاج الحربي، في الدوري المصري

قال أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي، إن الفريق كان أقرب للفوز في المباراة التي جمعتهم ببيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2" عقب المباراة "الفريق أدى مباراة جيدة ولاحت العديد من الفرص لنا ولكن لم تترجم لأهداف مثل انفراد مامادو نياس".

وأكمل "الإنتاج الحربي واجه فريقا قويا للغاية يملك العديد من الإمكانيات الجبارة والقوية، ولكنني راض عن الأداء".

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وتحدث كشري عما دار بينه وبين اللاعبين بين شوطي اللقاء وأوضح "أبلغتهم بأنه سيكون هناك فرص محققة على مرمى بيراميدز وهو ما حدث، نحن درسنا الفريق جيداً وعملنا على غلق المساحات على إيريك تراوري ورمضان صبحي".

وانتقد المدير الفني للإنتاج تصرف بيراميدز في الهدف الأول بسبب إصابة لاعب فريقه معاذ الحناوي حيث كان يتوقع أن يُخرج فريق بيراميدز الكرة بدل من أن يستكمل اللعب وهناك لاعب مصاب.

واختتم كشري تصريحاته بأن مباريات الدوري الممتاز صعبة، مشيراً إلى أنه يحترم كل فرق الدوري الممتاز.

ووصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب بعدما خاض كل مبارياته الـ27.

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