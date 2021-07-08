كيلليني: إنجلترا صلبة.. ومستعد لمواجهة هاري كين

الخميس، 08 يوليه 2021 - 21:30

كتب : عمر خالد

جورجيو كيليني - إيطاليا

"إنجلترا ليست سهلة، إنها صلبة" هكذا تحدث جورجيو كيلليني قائد دفاع المنتخب الإيطالي حول الحديث عن مواجهة المنتخب الإنجليزي في نهائي يورو 2020 الأحد المقبل.

وأضاف في تصريحات لشبكة "راي سبورت" التليفزيونية الإيطالية "روبرتو مانشيني كان مجنونا عندما تحدث معنا عن فوز المنتخب الإيطالي ببطولة اليورو قبل البطولة".

وعن مواجهة هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا قال: "أنا مستعد لمواجهة هاري كين".

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وأكد على أن ما حدث هو حلم تم زرعه في عقول اللاعبين لمدة 3 سنوات من خلال المدير الفني، وهو الآن أصبح حقيقة.

وأشار إلى أنه عندما تحدث مانشيني عن إمكانية فوز المنتخب بلقب اليورو وصفه اللاعبون بـ"المجنون"، مضيفاً "لكن نحن الأن على بُعد سنتيمترات من تحقيق اللقب الغالي".

وقال كيلليني إن جميع فرق مجموعة الموت في إشارة لمنتخب فرنسا وألمانيا والبرتغال جميعها خرجت من دور الـ 16، ولكن الطريق الإيطالي كان أكثر صعوبة بكثير.

وأوضح المدافع الإيطالي أنهم كانوا يتوقعون مواجهة المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي، عن مواجهة المنتخب الإسباني، مشيراً إلى أنه كان يتوقع مواجهة بلجيكا أو فرنسا أو إنجلترا في نهائي اليورو.

يذكر أن المنتخب الإيطالي يواجه المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة يورو 2020 على ملعب ويمبلي الأحد المقبل.

إيطاليا إنجلترا بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 جورجيو كيليني
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