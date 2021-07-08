بعد اجتماع الـ3 دقائق.. ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا

الخميس، 08 يوليه 2021 - 21:09

كتب : FilGoal

ديشامب

أعلن نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا استمرار ديديه ديشامب مدرب الديوك على رأس الإدارة الفنية.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: "ديديه ديشامب سيبقى مدربا لمنتخب فرنسا، كل شيء تم تحديده خلال ثلاث دقائق فقط".

وبذلك سيواصل ديشامب مسيرته مع منتخب فرنسا حتى نهاية تعاقده في شهر ديسمبر من عام 2022.

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وتولى المدرب صاحب الـ52 عاما مهمة تدريب المنتخب الفرنسي في عام 2012 وقاده لبلوغ ربع نهائي كأس العالم 2014 والتتويج باللقب في 2018.

وفي يورو 2016 تأهل منتخب فرنسا للنهائي قبل الهزيمة من البرتغال.

أما في يورو 2020 فودع منتخب فرنسا البطولة من دور الـ16 في مفاجأة كبرى بركلات الترجيح ضد سويسرا.

ديشامب فرنسا
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