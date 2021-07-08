التعادل الثالث.. جونياس يفشل في تحقيق الفوز الأول لـ بيراميدز على الإنتاج

واصل بيراميدز تعادلاته تحت قيادة تاكيس جونياس المدرب الجديد، بتعادل ثالث على التوالي أمام الإنتاج الحربي.

وتعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي بهدفين لكل فريق على استاد الأهلي WE السلام، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

سجل مصطفى البدري هدفا الإنتاج الحربي، فيما سجل دودو الجباس، ومحمود وادي هدفا بيراميدز.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى37 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 19 نقطة في المركز الأخير.

الفوز غائب عن بيراميدز منذ 6 مايو في الدوري، ومنذ 16 مايو بشكل عام.

وصف المباراة

الإنتاج الحربي تقدم في الدقيقة العاشرة. عرضية من مامادو نياس، يقابلها مصطفى البدري بتصويبة في المرمى بشكل رائع.

بيراميدز حاول إدراك التعادل، وسدد دودو الجباس في الدقيقة الـ12 فوق المرمى.

الجباس مهد الكرة بالصدر في الدقيقة الـ21 إلى عمر جابر الذي انفرد وراوغ شريف إكرامي، ولكنه سدد في الشباك الجانبية.

وجاء التعادل أخيرا في الدقيقة الـ30. عرضية من إسلام عيسى إلى دودو الجباس الذي يقابلها برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

الإنتاج الحربي كان أخطر في الشوط الثاني. مامادو نياس سدد بقوة في الدقيقة الـ64، لكن شريف إكرامي تصدى لها.

مامادو نياس انفرد أيضا في الدقيقة الـ69، لكنه سدد بجانب القائم بغرابة.

وتقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة الـ72. كرة استلمها على حدود منطقة الجزاء، وسدد بجانب إكرامي في القائم ثم سكنت الشباك.

بيراميدز حاول التعويض، وكان التعادل في الدقيقة الـ84 بعد تصويبة تصدى لها الحارس، وتابعها محمود وادي برأسية في المرمى.

الدقائق الأخيرة كادت تحسم المباراة بعد دخول البدري لمنطقة الجزاء والتسديد، لكن إكرامي تصدى لها بشكل رائع.

ورد بيراميدز بتصويبة صاروخية من عبد الله السعيد في الدقيقة الـ94، تصدى لها أحمد يحيى، لينتهي اللقاء بالتعادل.