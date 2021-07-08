مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد فاروق لا يمانع الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر مقرب من محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز، عن تلقي اللاعب عرض من فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر مقرب اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب تلقى عرضا من سيراميكا كليوباترا، واللاعب ليس لديه مانع من الرحيل عن الفريق".

وأضاف "خلال الأيام المقبلة، ستكون هناك مفاوضات رسمية بين إدارة الناديين".

محمد فاروق خاض مع بيراميدز 11 مباراة فقط هذا الموسم في الدوري. سجل هدفا وصنع مثله، بجانب 9 مباريات في الكونفدرالية. سجل هدفا وصنع مثله أيضا، بإجمالي 20 مباراة مع الفريق خلال الموسم.

بيراميدز يحتل حاليا المركز السابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

على الجهة الأخرى، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

وانضم محمد فاروق إلى بيراميدز موسم 2018/2018 قادما من المقاولون العرب.