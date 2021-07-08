تشكيل المقاولون – محمد حمدي زكي ولويس إدوارد يقودان الهجوم ضد الأهلي

الخميس، 08 يوليه 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

أفشة يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد المقاولون العرب

أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي في ملعب بتروسبورت.

ويلتقي المقاولون بمنافسه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

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في حراسة المرمى: حسن شاهين

في الدفاع: حسن الشامي- فاروقا نور الدين- محمد سمير- أمير عابد

في الوسط: محمد مجلي- أحمد الشيمي- محمد رزق- عبد الله ياسين

في الهجوم: محمد حمدي زكي- لويس إدوارد

ويحتل المقاولون المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بـ45 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

المقاولون العرب الأهلي في الدوري
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