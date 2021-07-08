تشكيل الأهلي – ديانج يعوض السولية.. واستمرار الشحات وثنائية ياسر إبراهيم وأيمن أشرف

الخميس، 08 يوليه 2021 - 19:53

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي وبيراميدز

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأيمن أشرف وياسر إبراهيم في قلب الدفاع في تشكيل فريقه الأساسي ضد المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي مع منافسه المقاولون العرب اليوم الخميس في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: حمدي فتحي- أليو ديانج

في الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وبدر بانون وصلاح محسن ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وخرج من القائمة حمزة علاء حارس المرمى الشاب.

ويحتل المقاولون المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بـ45 نقطة بعدما خاض 21 مباراة.

الأهلي المقاولون العرب في الدوري
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