أتليتكو مدريد يمدد تعاقد سيميوني لـ2024

الخميس، 08 يوليه 2021 - 19:31

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

أعلن أتليتكو مدريد اليوم الخميس رسميا تمديد تعاقد المدير الفني للفريق دييجو سيميوني حتى صيف عام 2024.

وحال إتمام تعاقده فسيكون سيميوني بقى على رأس القيادة الفنية للروخيبلانكوس لـ13 عاما.

وأشار أتليتكو إلى أن الجهاز المعاون للمدرب الأرجنتيني مدد تعاقده بالكامل ليبقى مع سيميوني حتى 2024.

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وتعاقد سيميوني مع أتليتكو مدريد في عام 2011 وفاز مع الفريق بثماني بطولات ليصبح أكثر مدرب حقق ألقابا في تاريخ النادي.

كما قاد سيميوني الفريق للفوز في 316 مباراة في كل البطولات ليصبح أكثر المنتصرين في تاريخ النادي كذلك.

وتوج سيميوني مع أتليتكو بالدوري الإسباني مرتين وبالمثل للدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

كما توج بكأس الملك والسوبر الإسباني مرة لكل منهما.

وحصل سيميوني مع أتليتكو على جائزة أفضل مدرب في العالم في موسم 2015-2016.

سيميوني أتليتكو مدريد
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