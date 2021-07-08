سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي للحصول على جيرو

الخميس، 08 يوليه 2021 - 19:33

كتب : عمر خالد

جيرو - تشيلسي ضد نيوكاسل

توصل ميلان الإيطالي لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو ليكون ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن ميلان كان يسعى للحصول على اللاعب كصفقة انتقال حر، ولكنه في النهاية وفقا للتقرير فسيدفع مليون يورو قيمة الانتقال.

هذا بالإضافة لمليون يورو أخرى تُدفع كإضافات وحوافز.

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ويأتي انتقال جيرو للميلان لتعويض غياب زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، حيث يحتاج الفريق لمهاجم يحل محل اللاعب السويدي.

يذكر أن جيرو سجل 11 هدفا في 31 مباراة لعبها بقميص البلوز الموسم الماضي، وتوج معهم ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

أوليفيه جيرو تشيلسي ميلان الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي
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