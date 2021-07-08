قواعد صارمة من إنجلترا لحضور 1000 مشجع إيطالي لنهائي اليورو

الخميس، 08 يوليه 2021 - 18:22

كتب : عمر خالد

جماهير إيطاليا في بطولة يورو 2020

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه سيكون هناك بعض القواعد الخاصة بخصوص حضور عدد من المشجعين الإيطاليين لنهائي يورو 2020 في ملعب ويمبلي، الأحد المقبل ضد المنتخب الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه سيتم السماح لـ1000 مشجع إيطالي من خارج إنجلترا بالتواجد وحضور النهائي بملعب اللقاء ولكن وفقاً لقواعد صارمة.

القواعد تجبر المشجعين الإيطاليين على إجراء فحص الكورونا قبل السفر وبعد العودة لإيطاليا، مع البقاء لخمسة أيام في الحجر الصحي عند العودة.

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الاتحاد الإيطالي، أكد على التعاون مع السلطات البريطانية للسماح بتواجد المشجعين في البلاد لمدة 12 ساعة فقط، والحضور بطيران خاص، والانتقال إلى ملعب ويمبلي بوسائل خاصة والجلوس في الأماكن المخصصة لهم فقط.

تكلفة التذكرة 610 يورو لكل مشجع شاملة السفر وحضور المباراة.

يذكر أن المنتخب الإيطالي وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على اسبانيا بضربات الترجيح في مباراة قبل النهائي، ليلاقي المنتخب الإنجليزي الذي تخطى عقبة الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

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