الهولندي بيورن كويبرز يدير نهائي اليورو بين إنجلترا وإيطاليا

الخميس، 08 يوليه 2021 - 18:04

كتب : FilGoal

الحكم الهولندي بيورن كويبرز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس رسميا إسناد نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا للهولندي بيورن كويبرز.

وسيعاون كويبرز مواطنيه ساندر فان رويكيل وإيروين زينسترا.

فيما سيتولى الإسباني كارلوس ديل كيرو جراندي مهمة الحكم الرابع.

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وأدار الحكم الهولندي ثلاث مباريات في يورو 2020 حتى الآن، تمثلت في فوز بلجيكا على الدنمارك بهدفين لهدف.

هذا بالإضافة لانتصار إسبانيا بخماسية دون رد على سلوفاكيا في دور المجموعات.

وأخيرا انتصار الدنمارك على التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.

وسبق للحكم الهولندي إدارة نهائي الدوري الأوروبي 2013 بين بنفيكا وتشيلسي، ونهائي دوري أبطال أوروبا في العام التالي بين ريال وأتليتكو مدريد.

وتولى كويبرز مهمة الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا.

إيطاليا إنجلترا يورو 2020
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