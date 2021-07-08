نادى بالم هيلز يخصص ملاعبه لمعسكر أكاديمية رافا نادال لتطوير مواهب التنس في مصر

لقد قامت شركة بالم هيلز للتعمير بتقديم تجربة فريدة من نوعها للاعبي التنس من الناشئين، والتي تضمنت استضافة أكاديمية رافا نادال لأول مرة في مصر من خلال تخصيص ملاعبها ومواردها لاقامة معسكر تدريبى مكثف من الفترة 5 إلى 10 يوليو الجارى، ويهدف هذا المعسكر إلى تعريف الناشئين البالغ عددهم 64 على أحدث التدريبات والنظم التي ساهمت في تطوير مستوى اللاعب الإسباني الشهير "رافيال نادال"، بالإضافة إلى ممارسة الدورات التدريبية المركزة والاستفادة من والرؤى الخاصة التي ستمتد إلى ما وراء الملعب، ويشرف على المعسكر 4 من كبار المدربين الإسبان ذوي الخبرة بقيادة توني نادال، والذي رافق "رافا" طوال مسيرته الرياضية، إلى جانب 5 مدربين مصريين محترفين لدعم المدربين الإسبان في إدارة المعسكر.

ويعد المعسكر التدريبي لأكاديمية رافا نادال أشبه بمصنع لإعداد أبطال مصريين في لعبة التنس، إذ يستفيد المشاركون بالمعسكر من التدريبات اللازمة لتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى التعرف على قيم ومعايير الجهد والانضباط والالتزام والتواضع والاحترام التي نقلها "نادال" باستمرار على مدار سنوات خبرته ومسيرته المهنية والرياضية، والتي تعد العلامة المميزة التي تكسب تلك الهوية لأكاديمية نادال والركائز التي تدعم التعليم والتدريب والتنمية الشاملة للمواهب الفردية.

وفي الوقت نفسه يستفيد المشاركون من البرنامج التدريبي الذي وضعه المدربين البدنيين بأكاديمية "نادال"، والذي يتكيف مع قدرات التعلم للأطفال الصغار في معسكر الأطفال الصيفي الذين تتراوح أعمارهم بين 8 – 14 سنوات، من خلال العمل على تقنية ضربات التنس الأساسية والتنسيق والمهارات الحركية والإعداد البدني، دائمًا من منظور مرح وممتع، وما يميز برامج المعسكر هى استفادة الناشئين بأكاديمية "نادال" من برنامج يساعدهم على بدء مسيرتهم الرياضية في التنس ووضعت الأكاديمية برنامجآ مدروسآ لاعداد أفضل مستوى من اللاعبين، فيبدأ بإقامة المبارة الافتتاحية في صباح اليوم، ثم يقوم المشتركون بالتدريب على مهارات اللياقة والقدرة على التحمل تحت اشراف المدربين الاسبان، يليه توزيع وجبة صحية عليهم تتماشى مع برنامج إعداد الأطفال ليصبحوا رياضيين اصحاء، بعدها يبدأ برنامج Building a Champion الذي يضم ورش عمل متنوعة تركز على التدريب العقلي، وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على تقييم شخصي للاعب مع رؤية قيمة لأدائهم الحالي، وخطة تطوير لتحسين اداءهم.

نجحت شركة بالم هيلز للتعمير - واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر- في إنشاء نادي عالمي داخل مشروعها السكني المميز بمدينة السادس من أكتوبر ضمن باقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها لعملائها سواء على مستوى الخدمات الرياضية إذ يضم بنية تحتية رياضية على أعلى مستوىاو علي مستوي الخدمات الاجتماعية و الترفيهية