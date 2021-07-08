فيراتي: لم أكن لأحتسب ركلة جزاء لسترلينج ضد الدنمارك.. والضغط على إنجلترا أكثر منا

قال ماركو فيراتي لاعب خط وسط إيطاليا إنه لم يكن ليحتسب ركلة جزاء لرحيم سترلينج في لقاء إنجلترا والدنمارك أمس الأربعاء.

ماركو فيراتي النادي : باريس سان جيرمان إيطاليا

وفاز منتخب إنجلترا على الدنمارك في ملعب ويمبلي بهدفين لهدف بفضل ركلة جزاء حصل عليها سترلينج وسددها هاري كين، وعلى الرغم من تصدي كاسبر شمايكل له لكن المهاجم الإنجليزي تابع الكرة في الشباك.

وقال فيراتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لقد شاهدنا المباراة سويا".

وواصل "منتخب إنجلترا قوي للغاية بدنيا، ولديه كذلك العديد من اللاعبين الذين يمتازون بفنيات رائعة حينما يستحوذون على الكرة، هم استحقوا التأهل للنهائي ولكن كل منا يريد الفوز".

وتابع لاعب باريس سان جيرمان حديثه "منتخب إنجلترا سيحظى بميزة اللعب على أرضه يوم الأحد المقبل وسيكون حلما كبيرا لهم الفوز باللقب هنا واللعب في ملعب عريق يعطينا دوافع إضافية".

وعن ركلة الجزاء قال: "إنها ركلة جزاء سخية، لم أكن لأمنحها، هذا كان هدفا في غاية الأهمية وأتاح لإنجلترا الفوز، لنقول إنها كانت ركلة جزاء سخية".

وأضاف فيراتي "نريد تقديم أفضل ما لدينا وألا نشعر بالندم عقب صافرة نهاية المباراة".

وعما يثار حول مجاملة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإنجلترا بعد قتل فكرة دوري السوبر الأوروبي قال: "سيكون هناك طاقم تحكيم عظيم يدير المباراة ولن يدع نفسه يتأثر بأجواء ملعب ويمبلي، هؤلاء الحكام معتادون على إدارة مباريات دوري أبطال أوروبا لذلك لا نخشى أي شيء".

وأتم "هناك ضغط بكل تأكيد وخاصة على إنجلترا حيث لم يفز المنتخب الإنجليزي باليورو مطلقا، لذا فالمنتخب الذي سوف يستمتع بنفسه أكثر ويكون صافي الذهن سيكون لديه أفضلية كبيرة في النهائي".

ويقام نهائي يورو 2020 يوم الأحد المقبل.