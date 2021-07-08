أبو جريشة: نفاوض لاعبين وننتظر تدبير الإمكانيات المالية

الخميس، 08 يوليه 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

تدريبات الإسماعيلي

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي عن بدء المفاوضات مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال أبو جريشة في تصريحات للصحفيين: "هناك مفاوضات بالفعل مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق".

وتابع "جاءت تلك الاختيارات بالتنسيق مع الجهاز الفني وبعد تحديد احتياجات الفريق".

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وأضاف أبو جريشة "ما نتجه له حاليا هو توفير الناحية المالية لاستكمال إجراءات التفاوض مع تلك التدعيمات".

ومن المقرر أن يعود الإسماعيلي إلى تدريباته الأحد المقبل بعد منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة 5 أيام.

ويخوض الإسماعيلي معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية اعتبارا من 23 يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة وكان الفريق قد خسر مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز يوم 2 أغسطس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري.

الدوري المصري الإسماعيلي أبو جريشة
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