فرج عامر: كل شيء ممكن بشأن صفقة تبادلية بين مصطفى فتحي وحسام حسن.. وموقف ناصر ماهر

الخميس، 08 يوليه 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اهتمام الزمالك بضم حسام حسن أكثر من مرة لكن دون عروض رسمية.

مصطفى فتحي

النادي : سموحة

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة
الزمالك

وفتح رئيس سموحة الباب أمام صفقة تبادلية مع الزمالك بين مصطفى فتحي وحسام حسن.

وقال فرج عامر عبر إذاعة أون سبورت: "كل شيء ممكن بشأن إمكانية دخول مصطفى فتحي في صفقة تبادلية مع حسام حسن".

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وشدد "أتمنى استمرار مصطفى فتحي مع سموحة لكن القرار بيد إدارة الزمالك".

ويلعب مصطفى فتحي في صفوف سموحة على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض مصطفى فتحي 21 مباراة مع سموحة في الدوري المصري وساهم في 16 هدفا.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل 10 أهداف هذا الموسم في الدوري وصنع 6 آخرين.

وكشف فرج عامر "الزمالك أبدى اهتمامه أكثر من مرة بضم حسام حسن، ولكن لم يرتق الأمر لعروض رسمية حتى الآن".

واختتم تصريحاته بالحديث عن ناصر ماهر "قد يفكر في الاحتراف عقب الأولمبياد، هو ابننا وأتمنى انضمامه مجددا لصفوف سموحة".

مصطفى فتحي حسام حسن الزمالك سموحة
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