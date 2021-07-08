إقامة منافسات أولمبياد طوكيو بدون حضور جماهيري

الخميس، 08 يوليه 2021 - 16:02

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 والحكومة اليابانية عن إقامة منافسات دورة الألعاب بدون حضور جماهيري.

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في البداية منع حضور الأجانب مع احتمالية حضور الشعب الياباني للمنافسات قبل أن يتم حظر الجماهير بشكل كامل.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة طوكيو 2020 للصحفيين: "من المؤسف أن تقام الألعاب في نسق محدود، ونعتذر لمن اشتروا التذاكر".

أخبار متعلقة
اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو أسوشيتد برس: اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو خلال الأولمبياد.. ومناقشة موقف الجماهير منتخب مصر الأولمبي يبدأ معسكره المفتوح استعدادا لـ طوكيو 2020 هشام حطب يترأس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

بينما قال يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان: "كان من الضروري منع الجماهير من حضور منافسات طوكيو".

وأوضح "وذلك خوفا من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا".

واختتم تصريحاته "حظر الجماهير يشمل جميع منافسات طوكيو المقرر لها من 23 يوليو إلى 8 أغسطس".

وتقام منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 33 رياضة مختلفة.

وكانت اليابان قد سجلت 920 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء وهو ما يمثل ارتفاعا عن 714 حالة مصابة الأسبوع الماضي.

وتوقعت وزارة الصحة اليابانية أن تتخطى الحالات المصابة 1000 حالة قبل انطلاق الأولمبياد.

واتفقت الحكومة اليابانية على أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر هي الأكثر أهمية بالنسبة لإجراءات اليابان بشأن فيروس كورونا.

أولمبياد طوكيو طوكيو 2020 بدون حضور جماهير
نرشح لكم
أخر الأخبار
إقامة منافسات أولمبياد طوكيو بدون حضور جماهيري 14 دقيقة | طوكيو 2020
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل مواجهة كأس مصر لمراعاة ظروف بيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على مدرب الزمالك الأسبق.. تشابي أفضل مدرب في الدوري القطري ساعة | آسيا
تأجيل مواجهة سموحة وبيراميدز في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - أوجستي يعلن رحيله عن الزمالك ويشكر رئيس النادي والجماهير ساعة | رياضات أخرى
زد يعلن: 18 ألف مشارك في اختبارات الناشئين في أقل من شهر.. وقبول 205 منهم ساعة | مصر
اتحاد السلة يجتمع السبت بمندوبي الأندية لمناقشة بند رسوم التجاوز ساعة | رياضات أخرى
اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك