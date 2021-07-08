إقامة منافسات أولمبياد طوكيو بدون حضور جماهيري

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 والحكومة اليابانية عن إقامة منافسات دورة الألعاب بدون حضور جماهيري.

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في البداية منع حضور الأجانب مع احتمالية حضور الشعب الياباني للمنافسات قبل أن يتم حظر الجماهير بشكل كامل.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة طوكيو 2020 للصحفيين: "من المؤسف أن تقام الألعاب في نسق محدود، ونعتذر لمن اشتروا التذاكر".

بينما قال يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان: "كان من الضروري منع الجماهير من حضور منافسات طوكيو".

وأوضح "وذلك خوفا من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا".

واختتم تصريحاته "حظر الجماهير يشمل جميع منافسات طوكيو المقرر لها من 23 يوليو إلى 8 أغسطس".

وتقام منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 33 رياضة مختلفة.

وكانت اليابان قد سجلت 920 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء وهو ما يمثل ارتفاعا عن 714 حالة مصابة الأسبوع الماضي.

وتوقعت وزارة الصحة اليابانية أن تتخطى الحالات المصابة 1000 حالة قبل انطلاق الأولمبياد.

واتفقت الحكومة اليابانية على أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر هي الأكثر أهمية بالنسبة لإجراءات اليابان بشأن فيروس كورونا.