مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل مواجهة كأس مصر لمراعاة ظروف بيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة عن تأجيل مواجهة كأس مصر بين بيراميدز وسموحة في ثمن النهائي لمراعاة ظروف فريق بيراميدز.

وكان من المقرر أن يواجه بيراميدز فريق سموحة مساء الأحد ضمن مباريات ثمن نهائي كأس مصر.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أسباب تأجيل مواجهة بيراميدز أمام سموحة لمراعاة ظروف بيراميدز".

وأوضح "بيراميدز يغيب عنه ثلاثة لاعبين وهم رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال في معسكر المنتخب الأولمبي واستحالة اللعب بدونهم".

واختتم تصريحاته "ويأتي ذلك خاصة وأن بيراميدز سيلعب ثلاث مباريات في الدوري بدون هؤلاء اللاعبين".

ويلعب بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الخميس أمام الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة 22.

ويخوض بيراميدز ثلاث مباريات خلال الفترة المقبلة أمام فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والإسماعيلي بدون لاعبي المنتخب الأولمبي بسبب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتطير بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى طوكيو يوم 17 من شهر يوليو الجاري لافتتاح مبارياتها أمام إسبانيا يوم 22 من الشهر نفسه.

ويقع منتخب مصر في مجموعة نارية بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.