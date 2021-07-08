مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل مواجهة كأس مصر لمراعاة ظروف بيراميدز

الخميس، 08 يوليه 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كشف مصدر باتحاد الكرة عن تأجيل مواجهة كأس مصر بين بيراميدز وسموحة في ثمن النهائي لمراعاة ظروف فريق بيراميدز.

وكان من المقرر أن يواجه بيراميدز فريق سموحة مساء الأحد ضمن مباريات ثمن نهائي كأس مصر.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أسباب تأجيل مواجهة بيراميدز أمام سموحة لمراعاة ظروف بيراميدز".

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة الإنتاج الحربي.. وغياب إبراهيم عادل ودونجا بيراميدز: الأشعة أثبتت الاشتباه في إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي بيراميدز يفقد دونجا وإبراهيم عادل أمام الإنتاج الحربي مؤتمر طولان: جونياس يقدم كرة أوروبية.. وتقاسمنا المباراة مع بيراميدز

وأوضح "بيراميدز يغيب عنه ثلاثة لاعبين وهم رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال في معسكر المنتخب الأولمبي واستحالة اللعب بدونهم".

واختتم تصريحاته "ويأتي ذلك خاصة وأن بيراميدز سيلعب ثلاث مباريات في الدوري بدون هؤلاء اللاعبين".

ويلعب بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الخميس أمام الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة 22.

ويخوض بيراميدز ثلاث مباريات خلال الفترة المقبلة أمام فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والإسماعيلي بدون لاعبي المنتخب الأولمبي بسبب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتطير بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى طوكيو يوم 17 من شهر يوليو الجاري لافتتاح مبارياتها أمام إسبانيا يوم 22 من الشهر نفسه.

ويقع منتخب مصر في مجموعة نارية بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

اتحاد الكرة بيراميدز سموحة كأس مصر أولمبياد طوكيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
إقامة منافسات أولمبياد طوكيو بدون حضور جماهيري 14 دقيقة | طوكيو 2020
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل مواجهة كأس مصر لمراعاة ظروف بيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على مدرب الزمالك الأسبق.. تشابي أفضل مدرب في الدوري القطري ساعة | آسيا
تأجيل مواجهة سموحة وبيراميدز في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - أوجستي يعلن رحيله عن الزمالك ويشكر رئيس النادي والجماهير ساعة | رياضات أخرى
زد يعلن: 18 ألف مشارك في اختبارات الناشئين في أقل من شهر.. وقبول 205 منهم ساعة | مصر
اتحاد السلة يجتمع السبت بمندوبي الأندية لمناقشة بند رسوم التجاوز ساعة | رياضات أخرى
اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك