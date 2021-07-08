متفوقا على مدرب الزمالك الأسبق.. تشابي أفضل مدرب في الدوري القطري
الخميس، 08 يوليه 2021 - 15:07
كتب : FilGoal
فاز الإسباني تشابي هيرنانديز المدير الفني لـ السد القطري بجائزة أفضل مدرب في الدوري القطري لموسم 2020-2021.
وكذلك فاز مواطنه سانتي كازورلا بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.
وحصل الثنائي على أعلى نسبة تصويت بين المرشحين للفوز بالجائزة، بعدما حقق السد لقب الدوري القطري للمرة الـ 15 في تاريخه.
وتفوق تشابي على يونس علي مدرب نادي قطر، والمونتينجري نيبويشا يوفوفيتش مدرب أهلي قطر ومدرب الزمالك الأسبق.
-تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد أفضل مدرب👏
حيث حصل على أعلى نسبة من الأصوات في عملية التصويت النهائية.
#QFAaward pic.twitter.com/DTNwrXXtZN— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 8, 2021
بينما تفوق سانتي كازورلا على زميله الجزائري بغداد بونجاح، والبرازيلي إدملسون جونيور لاعب الدحيل.
-سانتي كازورلا لاعب نادي السد أفضل لاعب👏.
حيث حصل على أعلى نسبة من الأصوات في عملية التصويت النهائية.
#QFAaward pic.twitter.com/upN6PsaWcD— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 8, 2021
وحصد تشابي الجائزة لأول مرة في مسيرته مع السد، بينما أصبح كازورلا أول لاعب من قارة أوروبا يحقق جائزة أفضل لاعب، بعدما سجل 13 هدفا الموسم المنقضي وصنع 8 أهداف.