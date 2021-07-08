متفوقا على مدرب الزمالك الأسبق.. تشابي أفضل مدرب في الدوري القطري

الخميس، 08 يوليه 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

تشابي هيرنانديز - مدرب السد

فاز الإسباني تشابي هيرنانديز المدير الفني لـ السد القطري بجائزة أفضل مدرب في الدوري القطري لموسم 2020-2021.

وكذلك فاز مواطنه سانتي كازورلا بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.

وحصل الثنائي على أعلى نسبة تصويت بين المرشحين للفوز بالجائزة، بعدما حقق السد لقب الدوري القطري للمرة الـ 15 في تاريخه.

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وتفوق تشابي على يونس علي مدرب نادي قطر، والمونتينجري نيبويشا يوفوفيتش مدرب أهلي قطر ومدرب الزمالك الأسبق.

بينما تفوق سانتي كازورلا على زميله الجزائري بغداد بونجاح، والبرازيلي إدملسون جونيور لاعب الدحيل.

وحصد تشابي الجائزة لأول مرة في مسيرته مع السد، بينما أصبح كازورلا أول لاعب من قارة أوروبا يحقق جائزة أفضل لاعب، بعدما سجل 13 هدفا الموسم المنقضي وصنع 8 أهداف.

الدوري القطري تشابي هيرنانديز سانتي كازورلا
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