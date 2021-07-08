تأجيل مواجهة سموحة وبيراميدز في كأس مصر

أعلن اتحاد كرة القدم المصري قرار لجنة المسابقات بتأجيل مواجهة سموحة وبيراميدز في كأس مصر.

وكان من المقرر أن يلعب سموحة أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل المواجهة إلى موعد يحدد فيما بعد.

ولم يعلن الاتحاد المصري عن سبب تأجيل المباراة أو الموعد الجديد للمواجهة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة في ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق أسوان في نصف النهائي.

أما في الجهة الأخرى فيواجه الأهلي فريق إنبي في ثمن النهائي ويتأهل الفائز لمواجهة من ينتصر من مباراة سموحة ضد بيراميدز في ربع النهائي.

بينما تأهل بتروجت في نصف النهائي لينتظر الفائز من مواجهة ربع النهائي.