زد يعلن: 18 ألف مشارك في اختبارات الناشئين في أقل من شهر.. وقبول 205 منهم

أعلن نادي زدي الرياضي مشاركة ما يقرب من 18 ألف لاعب في اختبارات الناشئين لكرة القدم.

وعقدت اختبارات قطاع الناشئين في الفترة من 6 إلى 30 يونيو الماضي على ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد، لانتقاء أفضل المواهب لضمها لفرق النادي.

ووضعت الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بنادي زد بقيادة علاء نبيل وبمشاركة كوكبة من كبار المدربين المحليين والأوروبين من نادي بورسيا دورتموند خطة لاختيار العناصر الجديدة، تضمنت 3 مراحل.

المرحلة الأولى كانت اختيار المواهب من بين المتقدمين للاختبارات وفي هذه المرحلة اجتاز 1273 مشاركا من 20 محافظة مختلفة الاختبار المبدئي.

أما المرحلة الثانية إجراء تصفية بينهم وتم اختيار 205 لاعبا للانضمام للمرحلة الثالثة والأخيرة وهي الدخول في معسكر قبل بدء الموسم مع اللاعبين القدامى بدءا من يوم 25 يوليو الجاري بمجمع زد الرياضي.

ويأتي ذلك لتأهيلهم واختيار أكثر اللاعبين موهبة لضمهم لفريق الناشئين للنادي، وبذلك يضمن النادي إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لإبراز مواهبهم وانتقاء أفضل العناصر من بين العدد الضخم المتقدم للاختبارات المجانية لزد.

ويضم مجلس إدارة زد عددا من كبار رجال الأعمال الشباب واللاعبين السابقين، برئاسة أُنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، هيثم عبد العظيم وأحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة زد للاستثمار الرياضي وسيف زاهر وحسن عبده، وعمرو محمود طاهر أعضاء مجلس إدارة زد.

بالإضافة لمجموعة بارزة من اللاعبين السابقين وهم حازم إمام، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وأحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، ومحمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، وعماد متعب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.