اتحاد السلة يجتمع السبت بمندوبي الأندية لمناقشة بند رسوم التجاوز

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة الاجتماع بمندوبي أندية المراكز من الأول للثامن للدوري الممتاز رجال وسيدات لمناقشة بند رسوم التجاوز.

وأرسل اتحاد السلة خطابا صباح اليوم الخميس إلى الأندية يشير فيه إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب بعض أندية الدوري العام الممتاز "أ" الاجتماع مع مجدي أبو فريخة وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بند رسوم التجاوز في الدوري العام.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد يوم السبت القادم الموافق 10 يوليو الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا موعدًا للاجتماع مع مفوضي الأندية بشأن مناقشة بند رسوم التجاوز الخاصة بلائحة حماية الدوري في قاعة المؤتمر الصحفي باستاد القاهرة.

وكان اتحاد السلة قد أعلن في ديسمبر الماضي تحديد عدد الصفقات المسموح بالتعاقد معها وفقا لترتيب كل فريق في الموسم المنقضي، على أن تتعاقد الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأولى مع خمسة لاعبين فقط بحد أقصى، وأصحاب المراكز من 9 إلى 16 مع ستة لاعبين كحد أقصى.

وبعد نهاية الموسم فيأتي الزمالك في المركز الأول والاتحاد ثانيا بينما الجزيرة والأهلي في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ووفقا للائحة، سيٌسمح للزمالك مثلا بالتعاقد مع لاعب واحد فقط بدون رسوم التجاوز من بين الـ 5 لاعبين المتاحين، وفي حال أراد ضم لاعب آخر عليه دفع 4 ملايين جنيه رسوم تجاوز لصالح الاتحاد المصري، واللاعب الثالث مقابل دفع 5 ملايين جنيه، والرابع مقابل 6 ملايين جنيه، والخامس مقابل 7 مليون جنيه.

أما الاتحاد السكندري فيٌسمح له بالتعاقد مع لاعبين اثنين بدون رسوم تجاوز، أما الثلاثة الآخرين فبمقابل رسوم تجاوز كما تم إيضاحها في حالة الزمالك.

بينما الأهلي والجزيرة فلكل منهما الحق في التعاقد مع 3 لاعبين بدون رسوم تجاوز.

الاتحاد المصري لكرة السلة أوضح بأن هذه المبالغ سيتم توزيعها كالتالي: 75% على باقي الأندية الموجودة (15 نادي) + 10% للمناطق + 10% للاتحاد المصري + 5% للجنة الحكام.

واستثنى الاتحاد المصري بعض الحالات من احتسابها ضمن التعاقدات المسموح بها دون رسوم التجاوز مثل التعاقد مع لاعب من الممتاز ب أو لاعب تحت السن من نادي أخر وقيده في الفريق الأول أو سفر لاعب إلى الخارج للدراسة والعودة مرة أخرى أو إعارة لاعب ناشئ وعودته في فترة لا تتجاوز موسمين.