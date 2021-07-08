اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو

اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو
الخميس، 08 يوليه 2021 - 14:08
كتب : FilGoal
كشفت اللجنة الطبية الأولمبية خطتها لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.
وأوضحت اللجنة الطبية خلال اجتماع اليوم الخميس، مع مندوبي الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أنها وفرت إمكانيات طبية غير مسبوقة.
وشهد الاجتماع حضور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية أحمد مسعد وياسر حسني عبدالرحمن وأماني عبدالفتاح وأحمد أبو الفضل ومحمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية وجميع أفراد البعثة الطبية حصلوا على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدورات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وحرصت اللجنة الطبية على الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان لتسهيل عمل البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية .
وشرح حسن كمال آخر التعليمات الطبية والتحذيرات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي تتعلق بنظام المسحة الخاصة بفيروس كورونا ونظام التتبع المطبق من خلال اللجنة المنظمة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بكل فرد في البعثة المصرية والذي سيتواجد على الهاتف الخاص بكل فرد.
وتم خلال الاجتماع عمل بعض التجارب والشرح لاستخدام التطبيق الإلكتروني ونظام التسجيل عليه ونظام التواصل بين اللجنة الطبية للبعثة وجميع المنتخبات المصرية.
وعرض رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية جميع التحذيرات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة حيث أن مخالفة التعليمات نتيجتها الترحيل مباشرة من اليابان في ظل الاجراءات الطبية المشددة والغير مسبوقة والتي يتم تطبيقها لأول مرة.
وشدد حسن كمال خلال الاجتماع أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وفر كافة الإمكانيات الطبية للبعثة ليكون مقر البعثة الطبية المصرية عبارة عن مستشفى مصغر داخل مقر البعثة لمواجهة كافة الظروف الطارئة.
وتم الاستعانة بكل الأدوات الطبية والأجهزة الحديثة التي تحتاج إليها البعثة المصرية في طوكيو وتوفير وحدة علاج طبيعي على أعلى مستوى سيتم تواجدها مع البعثة الطبية من أجل توفير احتياجات جميع أفراد البعثة.
وطلب رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من ممثلي الاتحادات والأجهزة الطبية للمنتخبات ضرورة تقديم احتياجات كل لاعب من الأدوات الطبية حيث أنه سيتم اصطحاب كافة الأدوات والاحتياجات من مصر.