اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو

الخميس، 08 يوليه 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

كشفت اللجنة الطبية الأولمبية خطتها لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت اللجنة الطبية خلال اجتماع اليوم الخميس، مع مندوبي الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أنها وفرت إمكانيات طبية غير مسبوقة.

وشهد الاجتماع حضور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية أحمد مسعد وياسر حسني عبدالرحمن وأماني عبدالفتاح وأحمد أبو الفضل ومحمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية وجميع أفراد البعثة الطبية حصلوا على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدورات التي تمت خلال الفترة الماضية.

أخبار متعلقة
أسوشيتد برس: اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو خلال الأولمبياد.. ومناقشة موقف الجماهير منتخب مصر الأولمبي يبدأ معسكره المفتوح استعدادا لـ طوكيو 2020 هشام حطب يترأس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو خروج مصر من قائمة الدول ذات القيود الطبية قبل السفر إلى أولمبياد طوكيو

وحرصت اللجنة الطبية على الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان لتسهيل عمل البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية .

وشرح حسن كمال آخر التعليمات الطبية والتحذيرات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي تتعلق بنظام المسحة الخاصة بفيروس كورونا ونظام التتبع المطبق من خلال اللجنة المنظمة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بكل فرد في البعثة المصرية والذي سيتواجد على الهاتف الخاص بكل فرد.

وتم خلال الاجتماع عمل بعض التجارب والشرح لاستخدام التطبيق الإلكتروني ونظام التسجيل عليه ونظام التواصل بين اللجنة الطبية للبعثة وجميع المنتخبات المصرية.

وعرض رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية جميع التحذيرات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة حيث أن مخالفة التعليمات نتيجتها الترحيل مباشرة من اليابان في ظل الاجراءات الطبية المشددة والغير مسبوقة والتي يتم تطبيقها لأول مرة.

وشدد حسن كمال خلال الاجتماع أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وفر كافة الإمكانيات الطبية للبعثة ليكون مقر البعثة الطبية المصرية عبارة عن مستشفى مصغر داخل مقر البعثة لمواجهة كافة الظروف الطارئة.

وتم الاستعانة بكل الأدوات الطبية والأجهزة الحديثة التي تحتاج إليها البعثة المصرية في طوكيو وتوفير وحدة علاج طبيعي على أعلى مستوى سيتم تواجدها مع البعثة الطبية من أجل توفير احتياجات جميع أفراد البعثة.

وطلب رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من ممثلي الاتحادات والأجهزة الطبية للمنتخبات ضرورة تقديم احتياجات كل لاعب من الأدوات الطبية حيث أنه سيتم اصطحاب كافة الأدوات والاحتياجات من مصر.

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو 2020 مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - أوجستي يعلن رحيله عن الزمالك ويشكر رئيس النادي والجماهير 4 دقيقة | رياضات أخرى
زد يعلن: 18 ألف مشارك في اختبارات الناشئين في أقل من شهر.. وقبول 205 منهم 19 دقيقة | مصر
اتحاد السلة يجتمع السبت بمندوبي الأندية لمناقشة بند رسوم التجاوز 25 دقيقة | رياضات أخرى
اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو 43 دقيقة | ميركاتو
لا يعرف إلا قميص الملكي.. ريال مدريد يجدد تعاقد ناتشو ساعة | الدوري الإسباني
هشام حطب: لاعبو الأهلي يسافرون مباشرة من المغرب لليابان بعد نهائي الأبطال ساعة | طوكيو 2020
سكاي: توجيه 3 اتهامات لـ إنجلترا بسبب أحداث نصف نهائي يورو 2020 ساعة | يورو 2020
كايزر تشيفز: الجميع متاح لنهائي دوري الأبطال ضد الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك