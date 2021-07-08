اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو

كشفت اللجنة الطبية الأولمبية خطتها لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت اللجنة الطبية خلال اجتماع اليوم الخميس، مع مندوبي الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أنها وفرت إمكانيات طبية غير مسبوقة.

وشهد الاجتماع حضور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية أحمد مسعد وياسر حسني عبدالرحمن وأماني عبدالفتاح وأحمد أبو الفضل ومحمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية وجميع أفراد البعثة الطبية حصلوا على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدورات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وحرصت اللجنة الطبية على الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان لتسهيل عمل البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية .

وشرح حسن كمال آخر التعليمات الطبية والتحذيرات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي تتعلق بنظام المسحة الخاصة بفيروس كورونا ونظام التتبع المطبق من خلال اللجنة المنظمة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بكل فرد في البعثة المصرية والذي سيتواجد على الهاتف الخاص بكل فرد.

وتم خلال الاجتماع عمل بعض التجارب والشرح لاستخدام التطبيق الإلكتروني ونظام التسجيل عليه ونظام التواصل بين اللجنة الطبية للبعثة وجميع المنتخبات المصرية.

وعرض رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية جميع التحذيرات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة حيث أن مخالفة التعليمات نتيجتها الترحيل مباشرة من اليابان في ظل الاجراءات الطبية المشددة والغير مسبوقة والتي يتم تطبيقها لأول مرة.

وشدد حسن كمال خلال الاجتماع أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وفر كافة الإمكانيات الطبية للبعثة ليكون مقر البعثة الطبية المصرية عبارة عن مستشفى مصغر داخل مقر البعثة لمواجهة كافة الظروف الطارئة.

وتم الاستعانة بكل الأدوات الطبية والأجهزة الحديثة التي تحتاج إليها البعثة المصرية في طوكيو وتوفير وحدة علاج طبيعي على أعلى مستوى سيتم تواجدها مع البعثة الطبية من أجل توفير احتياجات جميع أفراد البعثة.

وطلب رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من ممثلي الاتحادات والأجهزة الطبية للمنتخبات ضرورة تقديم احتياجات كل لاعب من الأدوات الطبية حيث أنه سيتم اصطحاب كافة الأدوات والاحتياجات من مصر.