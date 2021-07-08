لا يعرف إلا قميص الملكي.. ريال مدريد يجدد تعاقد ناتشو

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد ناتشو فيرنانديز حتى صيف 2023.

ناتشو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتتواصل مسيرة اللاعب الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن مع الملكي، إذ لم يرتد أي قميص آخر طيلة مسيرته.

وخاض ناتشو الموسم الماضي 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع 2.

إجمالا خاض بقميص ريال مدريد 233 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8.

وحصد ناتشو (31 عاما) 16 لقبا بقميص الملكي، من بينها 4 دوري أبطال أوروبا و4 كأس العالم للأندية و3 سوبر أوروبي.

كما سبق أن حصد لقب كأس أوروبا تحت 17 عاما في 2007، وأوروبا تحت 21 عاما في 2013.