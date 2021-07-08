لا يعرف إلا قميص الملكي.. ريال مدريد يجدد تعاقد ناتشو

الخميس، 08 يوليه 2021 - 13:50

كتب : FilGoal

ناتشو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد ناتشو فيرنانديز حتى صيف 2023.

ناتشو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتتواصل مسيرة اللاعب الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن مع الملكي، إذ لم يرتد أي قميص آخر طيلة مسيرته.

وخاض ناتشو الموسم الماضي 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع 2.

أخبار متعلقة
كم يحصل ريال مدريد بعد انضمام حكيمي لباريس سان جيرمان كادينا سير: ريال مدريد اتفق مع ناتشو على تمديد تعاقده ريال مدريد يبدأ فترة إعداد الموسم الجديد بـ13 لاعبا فقط تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع هدف ريال مدريد

إجمالا خاض بقميص ريال مدريد 233 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8.

وحصد ناتشو (31 عاما) 16 لقبا بقميص الملكي، من بينها 4 دوري أبطال أوروبا و4 كأس العالم للأندية و3 سوبر أوروبي.

كما سبق أن حصد لقب كأس أوروبا تحت 17 عاما في 2007، وأوروبا تحت 21 عاما في 2013.

ريال مدريد ناتشو في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد السلة يجتمع السبت بمندوبي الأندية لمناقشة بند رسوم التجاوز 4 دقيقة | رياضات أخرى
اللجنة الطبية الأولمبية تكشف آخر التعليمات لـ أولمبياد طوكيو 21 دقيقة | ميركاتو
لا يعرف إلا قميص الملكي.. ريال مدريد يجدد تعاقد ناتشو 39 دقيقة | الدوري الإسباني
هشام حطب: لاعبو الأهلي يسافرون مباشرة من المغرب لليابان بعد نهائي الأبطال 51 دقيقة | طوكيو 2020
سكاي: توجيه 3 اتهامات لـ إنجلترا بسبب أحداث نصف نهائي يورو 2020 ساعة | يورو 2020
كايزر تشيفز: الجميع متاح لنهائي دوري الأبطال ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: في الأهلي إذا لم تفز بدوري الأبطال والدوري فعليك البحث عن مكان آخر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خالد جلال: البنك الأهلي خسر أكثر من مباراة بسبب قرارات تحكيمية.. اللعب 5 مساء يقتل اللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك