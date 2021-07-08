لا يعرف إلا قميص الملكي.. ريال مدريد يجدد تعاقد ناتشو
الخميس، 08 يوليه 2021 - 13:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد ناتشو فيرنانديز حتى صيف 2023.
ناتشو
النادي : ريال مدريد
وتتواصل مسيرة اللاعب الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن مع الملكي، إذ لم يرتد أي قميص آخر طيلة مسيرته.
وخاض ناتشو الموسم الماضي 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع 2.
إجمالا خاض بقميص ريال مدريد 233 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8.
Comunicado Oficial: Nacho.#RealMadrid | #Nacho2023— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 8, 2021
وحصد ناتشو (31 عاما) 16 لقبا بقميص الملكي، من بينها 4 دوري أبطال أوروبا و4 كأس العالم للأندية و3 سوبر أوروبي.
كما سبق أن حصد لقب كأس أوروبا تحت 17 عاما في 2007، وأوروبا تحت 21 عاما في 2013.