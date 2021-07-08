هشام حطب: لاعبو الأهلي يسافرون مباشرة من المغرب لليابان بعد نهائي الأبطال

الخميس، 08 يوليه 2021 - 13:38

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر الأولمبي

أوضح هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية موقف سفر لاعبو الأهلي لـ اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقال هشام حطب: "لاعبو الأهلي سيسافرون من المغرب مباشرة إلى اليابان عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويضم منتخب مصر الأولمبي في قائمته من الأهلي: محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - أكرم توفيق - ناصر ماهر - صلاح محسن.

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وواصل عبر قناة أون تايم سبورتس "اليوم الخميس يُحسم كل شيء مع اتحاد الكرة بخصوص سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي سواء بطائرة خاصة وتذاكر السفر ويسعى اتحاد الكرة لإراحة الجهاز الفني واللاعبين".

وعن هوية من سيرفع علم مصر في حفل الافتتاح أضاف: "سيُحدد من يحمل علم مصر في الأولمبياد قبل 72 أو 48 ساعة من حفل الافتتاح".

وأردف "بعض اللاعبين لن تتاح لهم الفرصة لأنهم سيصلون بعد حفل الافتتاح، وسندرس الأمر لأن عدد اللاعبين الموجود وقت الحفل قليل".

وأتم "طبقنا خطة مدروسة مبنية على منهج علمي سليم وتأكدنا من عدم انحرافها، الإعداد متكامل 100% والدولة دعمتنا والاتحادات واللاعبين كانوا عند حسن ظن الجميع وحققنا بطولات عالم في عديد البطولات وهو ما ظهر عقب التأهل للأولمبياد".

ومن المقرر أن يرأس حطب بعثة مصر في الأولمبياد والتي تبدأ يوم 23 يوليو الجاري.

طوكيو 2020 مصر الأهلي
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