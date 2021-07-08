سكاي: توجيه 3 اتهامات لـ إنجلترا بسبب أحداث نصف نهائي يورو 2020

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" 3 اتهامات لمنتخب إنجلترا على ضوء أحداث مباراة الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020.

وتفوق المنتخب الإنجليزي على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن الاتهامات الموجهة لإنجلترا هي:

- توجيه أشعة الليزر على وجه كاسبر شمايكل حارس الدنمارك أثناء تسديد هاري كين لركلة الجزاء من الجماهير.

- الإزعاج الذي تسبب به مشجعي إنجلترا أثناء النشيد الوطني

- إطلاق الألعاب النارية من مشجعي إنجلترا

وضرب منتخب إنجلترا موعدا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020 وهو ما يحدث لأول مرة إذ لم يلتقيا مسبقا في نهائي بطولة كبرى.

ويلتقي المنتخبان يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

video:1