خالد جلال: البنك الأهلي خسر أكثر من مباراة بسبب قرارات تحكيمية.. اللعب 5 مساء يقتل اللاعبين

الخميس، 08 يوليه 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

أبدى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي اندهاشه من بعض القرارات التحكيمية التي أثرت على الفريق بفقدان عدد من النقاط.

وحقق البنك الأهلي فوزين متتاليين ليرفع رصيده إلى 25 نقطة من 26 مباراة في المركز الخامس عشر.

وقال جلال عبر إذاعة أون سبورت: "خسرنا أكثر من مباراة بسبب قرارات تحكيمية، أثارت غضبي ولكن لا أشكك في التحكيم".

أخبار متعلقة
لم يخسر معه الفريقان.. البنا حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب كريم شحاتة: أحمد علي سيغيب ضد الأهلي.. ونسعى لاستمرار بامبو مع البنك الأهلي بامبو لـ في الجول: فوز البنك الأهلي على المصري لم يكن صدفة.. ولا أعلم موقفي مع الزمالك عداد الهزائم يتواصل.. البنك الأهلي يهزم المصري ويشعل صراع البقاء

وأوضح "في كل مباراة تحتسب ضدنا ركلات جزاء وخسرنا نقاطا كنا الأحق بها بالأخص أمام المقاولون وسموحة بسبب ركلتي جزاء لا أساس لهما من الصحة".

وشدد جلال "تم احتساب 6 ركلات جزاء ضدنا في أخر 7 مباريات في الدقائق الأخيرة وهذا أمر مثير".

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي "حققنا فوزا هاما على طلائع الجيش في مباراة صعبة جدا ودرجة حرارة مرتفعة للغاية".

وتابع "أوجه رسالة إلى اتحاد الكرة اللعب الساعة 5 مساء سيقتل اللاعبين من شدة الحرارة".

وأوضح "في الماضي كنا نلعب الساعة 3 عصرا أثناء اللصيام وذلك كان يؤثر علينا وعلى النواحي الفنية".

وكشف جلال "تأثر فادي فريد مهاجم الفريق نفسيا بخبر استبعاده من المنتخب الأولمبي قبل ساعة من انطلاق مواجهة المصري، وأضاع فرصتين محققتين".

وتابع "تحركنا خطوتين للأمام بعد الانتصارين الأخيرين لكن المشوار لا يزال شائكا".

واختتم تصريحاته "سنقاتل في كل مباراة مقبلة، والأهلي لعب أفضل لقاء له هذا الموسم أمام سموحة".

ويلعب البنك الأهلي أمام الأهلي مساء الخميس 22 يوليو ضمن المباريات المؤجلة من مسابقة الدوريز

البنك الأهلي الأهلي خالد جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
خالد جلال: البنك الأهلي خسر أكثر من مباراة بسبب قرارات تحكيمية.. اللعب 5 مساء يقتل اللاعبين 17 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد: كايزر تشيفز فريق "مُحير" وتشعر أنه فريق عشوائي 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عضو إدارة المصري لـ في الجول: علي ماهر يشعر بالراحة وسيبذل كل جهده لعودة الانتصارات 27 دقيقة | الدوري المصري
أسوشيتد برس: اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو خلال الأولمبياد.. ومناقشة موقف الجماهير 44 دقيقة | طوكيو 2020
تقرير تركي: رمضان صبحي يريد الانضمام لـ جالاتاسراي 48 دقيقة | الدوري المصري
وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف حقيقة رفض شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي" ساعة | الدوري المصري
العريان: ما يتردد عن اختيار الأحمر لرفع علم مصر غير صحيح.. وانتهت مشكلة لاعبي الأهلي ساعة | طوكيو 2020
راموس إلى باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك