خالد جلال: البنك الأهلي خسر أكثر من مباراة بسبب قرارات تحكيمية.. اللعب 5 مساء يقتل اللاعبين

أبدى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي اندهاشه من بعض القرارات التحكيمية التي أثرت على الفريق بفقدان عدد من النقاط.

وحقق البنك الأهلي فوزين متتاليين ليرفع رصيده إلى 25 نقطة من 26 مباراة في المركز الخامس عشر.

وقال جلال عبر إذاعة أون سبورت: "خسرنا أكثر من مباراة بسبب قرارات تحكيمية، أثارت غضبي ولكن لا أشكك في التحكيم".

وأوضح "في كل مباراة تحتسب ضدنا ركلات جزاء وخسرنا نقاطا كنا الأحق بها بالأخص أمام المقاولون وسموحة بسبب ركلتي جزاء لا أساس لهما من الصحة".

وشدد جلال "تم احتساب 6 ركلات جزاء ضدنا في أخر 7 مباريات في الدقائق الأخيرة وهذا أمر مثير".

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي "حققنا فوزا هاما على طلائع الجيش في مباراة صعبة جدا ودرجة حرارة مرتفعة للغاية".

وتابع "أوجه رسالة إلى اتحاد الكرة اللعب الساعة 5 مساء سيقتل اللاعبين من شدة الحرارة".

وأوضح "في الماضي كنا نلعب الساعة 3 عصرا أثناء اللصيام وذلك كان يؤثر علينا وعلى النواحي الفنية".

وكشف جلال "تأثر فادي فريد مهاجم الفريق نفسيا بخبر استبعاده من المنتخب الأولمبي قبل ساعة من انطلاق مواجهة المصري، وأضاع فرصتين محققتين".

وتابع "تحركنا خطوتين للأمام بعد الانتصارين الأخيرين لكن المشوار لا يزال شائكا".

واختتم تصريحاته "سنقاتل في كل مباراة مقبلة، والأهلي لعب أفضل لقاء له هذا الموسم أمام سموحة".

ويلعب البنك الأهلي أمام الأهلي مساء الخميس 22 يوليو ضمن المباريات المؤجلة من مسابقة الدوريز