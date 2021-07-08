عضو إدارة المصري لـ في الجول: علي ماهر يشعر بالراحة وسيبذل كل جهده لعودة الانتصارات

الخميس، 08 يوليه 2021 - 12:07

كتب : أيمن عيد

علي ماهر - المصري

كشف أحمد الشملة عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي تفاصيل اجتماع الإدارة مع علي ماهر المدير الفني للفريق.

وخسر المصري آخر مباراتين في الدوري ضد الإنتاج الحربي ثم البنك الأهلي.

وقال الشملة لـ FilGoal.com: "اجتمعنا مع علي ماهر وناقشنا كافة أوضاع الفريق وكيفية استغلال فترة التوقف لتعديل موقف الفريق للاستمرار في المربع الذهبي".

أخبار متعلقة
حلبية لـ في الجول: علي ماهر مستمر مع المصري.. وأفضل المشاركة في البطولة العربية المصري لـ في الجول: سنجتمع بـ علي ماهر خلال أيام لتجديد عقده عضو إدارة المصري: تقارير الاستغناء عن علي ماهر مضحكة.. قد يكون بيراميدز يريده ناصر ماهر: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية ضد الترجي

وأضاف "نتفهم وجهة نظر الجماهير وحزنها على الهزيمة في آخر مباراتين خاصة أننا نطمح في تحقيق مركز متقدم هذا الموسم".

وأكمل "اتفقنا على توفير كافة العوامل التي تعيد للفريق قوته ومعالجة الأخطاء، وثقتنا في علي ماهر كبيرة".

وواصل "علي ماهر أعرب عن ارتياحه بوجوده داخل النادي المصري وسيبذل كل جهده مع اللاعبين لعودة الانتصارات".

وأردف "الفريق يبدأ تدريباته مساء غد الجمعة على ملعب الفرع الاجتماعي، ومنذ فترة نحاول تجهيزه".

وأتم "اتفقنا على صرف قسطين للاعبين وبالتالي تصل نسبة المستحقات المصروفة 70% مع تطبيق غرامة 100 ألف على المستحقات، وملتزمون بصرفها في موعدها بجانب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والدعم الكبير لإنهاء الدوري بشكل جيد".

علي ماهر قاد المصري في 45 مباراة منذ توليه المهمة الموسم الماضي فاز في 21 مباراة وتعادل في 13 وخسر 11.

وودع الفريق الموسم الحالي كأس مصر من ربع النهائي عقب الخسارة بركلات الترجيح ضد أسوان.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.

وسيلتقي المصري في 8 أغسطس المقبل مع المقاولون العرب عقب استئناف مشوار الدوري من جديد.

المصري المصري البورسعيدي علي ماهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
خالد جلال: البنك الأهلي خسر أكثر من مباراة بسبب قرارات تحكيمية.. اللعب 5 مساء يقتل اللاعبين 17 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد: كايزر تشيفز فريق "مُحير" وتشعر أنه فريق عشوائي 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عضو إدارة المصري لـ في الجول: علي ماهر يشعر بالراحة وسيبذل كل جهده لعودة الانتصارات 27 دقيقة | الدوري المصري
أسوشيتد برس: اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو خلال الأولمبياد.. ومناقشة موقف الجماهير 44 دقيقة | طوكيو 2020
تقرير تركي: رمضان صبحي يريد الانضمام لـ جالاتاسراي 48 دقيقة | الدوري المصري
وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف حقيقة رفض شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي" ساعة | الدوري المصري
العريان: ما يتردد عن اختيار الأحمر لرفع علم مصر غير صحيح.. وانتهت مشكلة لاعبي الأهلي ساعة | طوكيو 2020
راموس إلى باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك