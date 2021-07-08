عضو إدارة المصري لـ في الجول: علي ماهر يشعر بالراحة وسيبذل كل جهده لعودة الانتصارات

كشف أحمد الشملة عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي تفاصيل اجتماع الإدارة مع علي ماهر المدير الفني للفريق.

وخسر المصري آخر مباراتين في الدوري ضد الإنتاج الحربي ثم البنك الأهلي.

وقال الشملة لـ FilGoal.com: "اجتمعنا مع علي ماهر وناقشنا كافة أوضاع الفريق وكيفية استغلال فترة التوقف لتعديل موقف الفريق للاستمرار في المربع الذهبي".

وأضاف "نتفهم وجهة نظر الجماهير وحزنها على الهزيمة في آخر مباراتين خاصة أننا نطمح في تحقيق مركز متقدم هذا الموسم".

وأكمل "اتفقنا على توفير كافة العوامل التي تعيد للفريق قوته ومعالجة الأخطاء، وثقتنا في علي ماهر كبيرة".

وواصل "علي ماهر أعرب عن ارتياحه بوجوده داخل النادي المصري وسيبذل كل جهده مع اللاعبين لعودة الانتصارات".

وأردف "الفريق يبدأ تدريباته مساء غد الجمعة على ملعب الفرع الاجتماعي، ومنذ فترة نحاول تجهيزه".

وأتم "اتفقنا على صرف قسطين للاعبين وبالتالي تصل نسبة المستحقات المصروفة 70% مع تطبيق غرامة 100 ألف على المستحقات، وملتزمون بصرفها في موعدها بجانب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والدعم الكبير لإنهاء الدوري بشكل جيد".

علي ماهر قاد المصري في 45 مباراة منذ توليه المهمة الموسم الماضي فاز في 21 مباراة وتعادل في 13 وخسر 11.

وودع الفريق الموسم الحالي كأس مصر من ربع النهائي عقب الخسارة بركلات الترجيح ضد أسوان.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.

وسيلتقي المصري في 8 أغسطس المقبل مع المقاولون العرب عقب استئناف مشوار الدوري من جديد.

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