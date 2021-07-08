أسوشيتد برس: اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو خلال الأولمبياد.. ومناقشة موقف الجماهير

الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

طوكيو 2020

استقرت حكومة اليابان عن وضع طوكيو في حالة طوارئ خلال فترة الأولمبياد خوفا من تضاعف موجة فيروس كورونا في البلاد.

وتقام منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 33 رياضة مختلفة.

وكشفت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية: "اقترح المسؤولون الحكوميون في اليابان خطة لإصدار حالة طوارئ في طوكيو حتى 22 أغسطس".

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وأضاف التقرير "تم الاستقرار على إقامة الأولمبياد بدون متفرجين أجانب ولكن من المحتمل أن تشهد حضور جماهير اليابان".

ومن المقرر أن يعلن يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء عن خطة الطوارئ بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم.

وكانت اليابان قد سجلت 920 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء وهو ما يمثل ارتفاعا عن 714 حالة مصابة الأسبوع الماضي.

وتوقعت وزارة الصحة اليابانية أن تتخطى الحالات المصابة 1000 حالة قبل انطلاق الأولمبياد.

واتفقت الحكومة اليابانية على أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر هي الأكثر أهمية بالنسبة لإجراءات اليابان بشأن فيروس كورونا.

طوكيو 2020 مصر اليابان
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