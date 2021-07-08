تقرير تركي: رمضان صبحي يريد الانضمام لـ جالاتاسراي

الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - راسينج كلوب (عبر حسابات بيراميدز)

يريد رمضان صبحي خوض تجربة الاحتراف من جديد وجالاتا سراي وجهة محتملة.

وفقا لموقع "Takvim" التركي فأن رمضان صبحي عُرض على جالاتاسراي، النادي الذي يضم مصطفى محمد في صفوفه.

وأوضح الموقع التركي حسبما علم "أن جناح بيراميدز يريد خوض تجربة الاحتراف في أوروبا مجددا ولذلك يريد الانضمام لـ جالاتاسراي".

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة الإنتاج الحربي.. وغياب إبراهيم عادل ودونجا حسين لبيب: من لا يتمنى ضم رمضان صبحي.. وسنحافظ على حقوق الزمالك في ملف ساسي فضل: رمضان صبحي كاد يكون أصغر قائد في تاريخ الأهلي فرج عامر: هذا سبب ما قلته عن رمضان صبحي

وانضم رمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي لصفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري.

وسجل الجناح البالغ 24 عاما 10 أهداف وصنع 4 في 32 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات.

وسبق لرمضان أن خاض تجربة احترافية في إنجلترا بقميص ستوك سيتي موسمي 2016-17 و2017-18، ثم هيدرسفيلد موسم 2018-19.

ويمتلك رمضان 30 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وسيتواجد رمضان في قائمة منتخب مصر الأولمبي والتي تستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

رمضان صبحي بيراميدز جالاتاسراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو إدارة المصري لـ في الجول: علي ماهر يشعر بالراحة وسيبذل كل جهده لعودة الانتصارات 46 ثاتيه | الدوري المصري
أسوشيتد برس: اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو خلال الأولمبياد.. ومناقشة موقف الجماهير 18 دقيقة | طوكيو 2020
تقرير تركي: رمضان صبحي يريد الانضمام لـ جالاتاسراي 22 دقيقة | الدوري المصري
وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف حقيقة رفض شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي" 44 دقيقة | الدوري المصري
العريان: ما يتردد عن اختيار الأحمر لرفع علم مصر غير صحيح.. وانتهت مشكلة لاعبي الأهلي 55 دقيقة | طوكيو 2020
راموس إلى باريس سان جيرمان 56 دقيقة | الدوري الفرنسي
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة بانون للدفاع وأكرم ظهير أيمن أمام المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 8 يوليو 2021 - الأهلي يواجه المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك