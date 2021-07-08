تقرير تركي: رمضان صبحي يريد الانضمام لـ جالاتاسراي

يريد رمضان صبحي خوض تجربة الاحتراف من جديد وجالاتا سراي وجهة محتملة.

وفقا لموقع "Takvim" التركي فأن رمضان صبحي عُرض على جالاتاسراي، النادي الذي يضم مصطفى محمد في صفوفه.

وأوضح الموقع التركي حسبما علم "أن جناح بيراميدز يريد خوض تجربة الاحتراف في أوروبا مجددا ولذلك يريد الانضمام لـ جالاتاسراي".

وانضم رمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي لصفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري.

وسجل الجناح البالغ 24 عاما 10 أهداف وصنع 4 في 32 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات.

وسبق لرمضان أن خاض تجربة احترافية في إنجلترا بقميص ستوك سيتي موسمي 2016-17 و2017-18، ثم هيدرسفيلد موسم 2018-19.

ويمتلك رمضان 30 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وسيتواجد رمضان في قائمة منتخب مصر الأولمبي والتي تستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

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