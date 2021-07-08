العريان: ما يتردد عن اختيار الأحمر لرفع علم مصر غير صحيح.. وانتهت مشكلة لاعبي الأهلي

الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:12

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر يحمل علم مصر في أولمبياد ريو 2016

نفى شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ما يتردد عن الاستقرار على اختيار أحمد الأحمر نجم كرة اليد لرفع علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو يوم 23 من شهر يوليو الجاري وتشارك مصر بـ134 لاعب ولاعبة في 23 رياضة مختلفة.

وقال العريان عبر إذاعة أون سبورت: "لم نتطرق لموضوع من يحمل علم مصر في حفل الافتتاح حتى الآن، وما يتردد عن الاستقرار على أحمد الأحمر غير صحيح".

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وأوضح "لدينا مهلة حتى 20 يوليو لإرسال اسم اللاعب أو اللاعبة التي ستحمل العلم".

وكشف العريان "من الصعب اختيار لاعب كرة قدم بسبب ارتباطهم بمباراة في مدينة سوبارو البعيدة جدا عن طوكيو".

وأضاف "هناك أبطال في ألعاب أخرى حققوا إنجازات لكن لن يتمكنوا من حمل العلم لأن وصولهم إلى اليابان سيكون بعد حفل الافتتاح".

وبالحديث عن أزمة زي البعثة شدد "لا توجد مشكلة على الإطلاق، وأتعجب من ترديد هذا الكلام عن زي البعثة".

وتابع أمين عام اللجنة الأولمبية "الزي الرياضي والبدل الخاصة بحفل الافتتاح متواجدين ولا توجد مشكلة ولا أعلم سبب إثارة كلام غير حقيقي".

وكشف العريان "طوكيو تحدد قيود طبية ووقائية قسمت العالم إلى ثلاث مجموعات ومن الممكن أن يتغير التصنيف في أي لحظة حسب تطورات وباء كورونا".

وأضاف "تم إبلاغنا أن مصر انتقلت من دول المجموعة الثانية إلى الأولى وهذا يعني أننا لا نحتاج 3 مسحات طبية قبل السفر بل 2 فقط قبل مغادرة مصر".

واختتم تصريحاته "يمكننا بذلك مخالطة جميع الفرق منذ الوصول إلى اليابان لذا مشكلة لاعبي الأهلي انتهت تماما".

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